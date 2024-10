Castilla-La Mancha aprobará las cuentas públicas el próximo martes

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, avanzó ayer la aprobación el próximo martes en Consejo de Gobierno del proyecto de presupuestos autonómicos para el año 2025.

Unos presupuestos en los que «va a seguir creciendo el gasto en sanidad, servicios sociales, igualdad o lucha en despoblamiento», partida esta última que ya supera la barrera de los dos mil millones de euros, «para cohesionar el territorio, compensando en las zonas rurales lo que de por sí ya tienen otras», aseguró el jefe del Ejecutivo autónomo.

Page hizo estas manifestaciones durante el acto institucional del Día Internacional de las Mujeres Rurales, celebrado en la localidad toledana de Alcaudete de la Jara, con la presencia de unos trescientos asistentes.

Además, incidió en la importancia de aprobar las cuentas públicas en tiempo y forma, «algo que no tendría que ser noticia en España, porque no es habitual que se aprueben los presupuestos, y menos en su momento».

También aseguró que «en esta región estamos parando la hemorragia de la migración del campo a las ciudades, ya que invertimos contra el fenómeno de la desigualdad territorial».

En materia reto demográfico, García-Page elogió «la dialéctica del mundo rural que se rebela, que toma conciencia de que no sólo no está por debajo del mundo urbano, sino que además no es residual». En este punto, puso como ejemplo la situación de la comarca de la Jara, en la que «hay más de quinientas o seiscientas personas empadronadas desde la entrada en vigor de la ley que lucha contra la despoblación». En este punto consideró que «son de esas batallas en las que hay mantenerse, en las que hay que ser tenaces, también con un punto de ingenio, osadía y mucho tesón».

Por otro parte, Page señaló «que necesitemos dar más pasos no significa que olvidemos lo mucho que se ha hecho», en relación con la lucha por la igualdad de género. «Practicamos una tasa de igualdad, un principio de igualdad que marca la diferencia de quienes se niegan a ver el problema de la desigualdad en el mundo y que está en el origen de las causas bélicas y de tantas y tantas pandemias que vivimos todavía en el planeta».

En materia de emprendimiento en el mundo rural, y ante seis mujeres reconocidas por su contribución en esta jornada de conmemoración, el jefe del Ejecutivo destacó que «junto con Asturias somos las dos autonomías que estamos organizando proyectos e inversiones a fin de favorecer no sólo el emprendimiento agrario sino cualquier tipo de emprendimiento». Por ello, expresó su deseo de que a estas iniciativas se sumen el resto de territorios con el objetivo de que «donde haya un pueblo en el que una mujer quiera invertir, cuente con colaboración, ayuda e interlocución».

También se refirió a la incorporación de cinco mil usuarios más al servicio de teleasistencia, «un servicio en el que somos los más avanzados de España y cuyo funcionamiento sería impensable sin la participación de mujeres».

Por último, Page también anunció que «el martes vamos a iniciar el camino para aprobar una oferta de empleo en materia educativa extraordinaria» en referencia a una convocatoria que estará dotada con ochocientas plazas en toda la comunidad.