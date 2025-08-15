Detenido un militar marroqui por agredir a un menor que quería nadar a Ceuta

La Gendarmería Real de Tetuán ha arrestado a un oficial de la Marina Real por su participación en un incidente violento con un menor que intentaba nadar hacia Ceuta. La detención se produjo después de que un video se viralizara en redes sociales en el que se ve a una embarcación marroquí al aproximarse a un menor que nadaba en aguas territoriales cerca de la frontera entre Marruecos y Ceuta.

La grabación muestra al menor que intenta evitar que le golpee el motor de la embarcación; se sumerge repetidamente antes de que el oficial lo agarrara violentamente y le golpeara varias veces. Luego lo subió a la embarcación para transportarlo a la costa marroquí. El incidente provocó reacciones generalizadas, a la espera de los resultados de las investigaciones en curso.