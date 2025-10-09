'Casting' en el Senado: el PP busca "perro de presa" para morder a Sánchez por la corrupción

La portavoz, Alicia García, el número dos de Ayuso, Alfonso Serrano, Alejo Miranda de Larra, Fernando Martínez-Maíllo... en Génova 13, todavía, "no hay nada decidido". Alberto Núñez Feijóo acaba de comenzar el casting para decidir quién será la persona que interrogue a Pedro Sánchez en su declaración en el Senado. Tampoco se ha fijado el día exacto en que se producirá. Será entre la vista de Ábalos y Koldo en el Supremo y el juicio al fiscal general del Estado. Esto es, la última semana de octubre.

Para el PP, la comparecencia del presidente del Gobierno en la comisión de investigación de la Cámara Alta será un hito trascendental. Después de un año y medio rodeando el detonador con el dedo, Feijóo decidió pulsarlo ayer, tras el último informe de la UCO, que revela los pagos en 'B' al que era secretario de Organización de Ferraz, y ante la negativa de Sánchez a dar explicaciones por la corrupción en la sesión de control en el Congreso de los Diputados.

"Se acabó la huida", le dijo Feijóo a Sánchez. Al fin, resuelta la pregunta del millón que sobrevolaba desde hace meses -un año y medio, más bien- la sede popular. "¿Cuándo citarán al presidente a la comisión de investigación?". El "momentum" elegido, aseguran en el PP, no es baladí. La previsión que manejan en la cúpula del partido desde hace semanas es la de un "otoño caliente" en el ámbito judicial, con un rosario de citaciones, informes y autos que complicará, todavía más, el horizonte del Gobierno.

Para cuando acuda Sánchez al Senado, Génova cree que pueden haber salido a la luz más informes de corrupción que, incluso, pondrán en la picota a otros nombres, como el de Ángel Víctor Torres. De ahí que la estrategia del PP en estos días se centre única y exclusivamente en denunciar la corrupción. Martillo pilón para desgastar al adversario.

La persona que interrogará al presidente es un misterio. Todo parece indicar a que podría ser un dueto, con la portavoz, Alicia García, y otro senador. A algunos barones consultados por LA RAZÓN les gusta el perfil de Maíllo, que fue coordinador general del partido en tiempos de Rajoy. "Es bueno y tiene experiencia", asegura un destacado dirigente. Otro nombre muy del gusto de Génova es Alejo Miranda de Larra, que ha demostrado ser un interrogador agudo y sagaz en los terceros grados que ha protagonizado desde que echó a andar la comisión.

Pero en Sol, sede de la Comunidad de Madrid, la preferencia está clara. Alfonso Serrano, secretario general del partido en la región. Antaño, cuando el congreso nacional del PP en Madrid y en plena renovación orgánica, su nombre sonó como posible portavoz en la Cámara Alta. Finalmente, siguió en el cargo la portavoz actual. Pero en el equipo de Feijóo cuentan con él y valoran su desparpajo.

Teniendo en cuenta que el aludido, Sánchez, respondió a Feijóo con un chulesco "ánimo Alberto" cuando éste le anunció ayer la citación a la comisión de investigación, ni que decir tiene que la ironía y un cierto estilo depurado puntuará alto. El casting acaba de comenzar.