El CGPJ abre expediente disciplinario al juez Eloy Velasco por referirse a Irene Montero como cajera del Mercadona

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto un expediente disciplinario al magistrado de la Audiencia nacional Eloy Velasco por referirse a la exministra de Igualdad, Irene Montero, como cajera del Mercadona. El órgano de gobierno de los jueces actúa de esta manera al considerar que el juez podría haber cometido una falta grave de desconsideración con las declaraciones efectuadas en noviembre del pasado año.

De esta forma, la Comisión Permanente, siguiendo lo dispuesto en el artículo 608.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha ordenado al Promotor de la Acción Disciplinaria que inicie un expediente contra el magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional por una infracción prevista en el artículo 608.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.