El comandante Rubén Villalba se niega a responder a las preguntas del Senado por el "caso Koldo" y a mostrar su rostro

El comandante de la guardia civil, Rubén Villalba, implicado en la trama de corrupción del “caso Koldo” quien habría cobrado 88.000 euros de la trama Koldo facilitando teléfonos opacos había solicitado a la Mesa de la comisión de investigación, a través de su abogado, que la retrasmisión se llevara a cabo sin mostrar su imagen, por razones de seguridad. La comisión votó a favor de esta petición por lo que la retransmisión se hizo solo por audio y sin prensa en la sala Campo Amor.

La comisión no pudo esclarecer las preguntas que habían preparado los senadores de los diferentes grupos parlamentarios. El comandante Rubén Villalba solo se pronunció para decir que, dado que está inmerso en un proceso judicial "y al igual que hice en sede judicial, me acojo al derecho a no declarar”.

Eso no ha impedido que el resto de los grupos parlamentarios hicieran su pregunta que se quedaron sin responder y que se desprenden del informe de la UCO. El porqué tenía ingresos en efectivo en sus cuentas, cómo era su relación con Víctor Aldama, si se reunió con él o si tuvo alguna relación con él -para lo que le hubieran instado a su obligación de decir verdad-, si tuvo alguna influencia en su asignación a la embajada de Venezuela, desde cuándo tiene conocimiento de la investigación del “caso Koldo”, si tuvo información privilegiada sobre dicha investigación y si tuvo relación con Víctor de Aldama o Koldo García, así como si sabe quiénes son los nombres de los agentes A1, A2 u A3.

El senador del PP, José Antonio Monago, indicó que "nos falta al respeto" por haberse negado a mostrar su imagen y, como dice el himno de la Guardia Civil "tendría que honrar a la guardia civil y declarar". Mientras la socialista intentó desacreditar el informe de la UCO diciendo que no era "palabra de Dios"; Monago ha recordado que claro, "no lo es hasta que habla de Villarejo". El senador del PP recordó a Villalba que vestir el uniforme "no es solo una distinción sino, sobre todo, una responsabilidad" y le ha afeado que tampoco haya declarado ante el juez. Asimismo, apuntó que a la senadora del PSOE solo le era útil "si guarda silencio".

"Usted fue detenido por formar parte de una organización criminal", recordando que son palabras de un juez y que está en el "centro de la investigación por hechos muy graves". Por ello, volvió a reprocharle que "calla ante el juzgado y ante las Cortes. ¿Dónde está el joven de academia que tenía la vocación de ser oficial de la Guardia Civil?".