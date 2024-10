El exdirector de la Guardia Civil niega un chivatazo a Koldo, pero sí asegura que su rol era dar "estabilidad" al Cuerpo

Leonardo Marcos, exdirector de la Guardia Civil, ha comparecido este lunes en la Comisión de Investigación del "caso Koldo", que está desarrollándose en el Senado. Marcos está en todos los focos porque, según un informe de la propia Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fue el autor del chivatazo a Koldo García para informarle de que estaba siendo investigado por la trama de corrupción. En este sentido, Marcos ha negado con rotundidad ese hecho y ha dicho, de hecho, que no conocía al exasesor de José Luis Ábalos ni mantuvo ningún contacto con él: "No, nunca, jamás", ha expresado en varias ocasiones. No obstante, sí ha asegurado que el objetivo que le encomendó Fernando Grande-Marlaska era dar "estabilidad" al cuerpo policial y, en este sentido, cabe recordar que ha estado al frente entre junio de 2023 y septiembre de 2024, un periodo temporal en el cual la Guardia Civil probablemente haya llevado a cabo buena parte de su investigación sobre el "caso Koldo".

"Koldo y Aldama conocían que estaban siendo investigados por la UCO meses antes, ¿quién pudo dar ese chivatazo?", ha preguntado la senadora del PP, Ana Beltrán, igual que previamente Ángel Pelayo (Vox). "Sinceramente, no lo sé. Si lo supiera, lo habría denunciado ante la autoridad judicial competente", ha respondido Marcos, quien ahora está trabajando en la Embajada de España en Estados Unidos ya que es funcionario de carrera. "Hay un implicado que dice que otro implicado le dice en una conversación que no se puede demostrar su existencia que yo le había dicho que está siendo investigado por la Guardia Civil. Es una falsedad que niego rotundamente. No esto en la cabeza de esa persona, debería preguntárselo a quien hace esa afirmación", ha expuesto Marcos, defendiéndose de la acusación de ser quien alerta a Koldo García de que está siendo investigado, tal y como recoge la UCO en su último informe.

En este sentido, se ciernen las sospechas de que el papel de Marcos como máximo responsable de la Guardia Civil era tratar de evitar el máximo daño posible al Gobierno y el supuesto chivatazo ha podido ser uno de los episodios que lo refleja. Es más, ha sorprendido mucho su salida tan rápida de la dirección de la Guardia Civil ya que apenas ha estado un año. Marcos asegura que tenía encomendado "proveer estabilidad" para resolver asuntos de recursos humanos y de gestión presupuestaria, pero las sospechas se ciernen sobre si ha jugado un papel sobre la investigación judicial del "caso Koldo". Naturalmente, él lo ha negado: "El director general no está en los detalles de las investigaciones de la policía judicial, no es su papel y no debe serlo".