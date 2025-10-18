Comida rápida en las celdas de las cárceles

Un conocido preso madrileño disfruta en la celda de un pedido a domicilio de una conocida cadena de comida rápida. LA RAZÓN ha tenido acceso a esta fotografía que subió su propio protagonista en redes sociales y que después borró. Esta instantánea es un ejemplo de la situación actual a la que tienen que enfrentarse los funcionarios de Instituciones Penitenciarias.

El uso de dispositivos móviles en las cárceles españolas está más que extendido entre los presos. No hay operación antidrogas en las prisiones en las que alguno de los implicados no esconda entre sus pertenencias cualquier tipo de teléfono para hacer sus negocios.

Además, tener esta herramienta también supone un suculento beneficio a sus propietarios que pueden sacar "tajada" de las llamadas que quieras hacer otros internos a cambio de tabaco o de dinero. Un simple recorrido por las redes sociales que más se utilizan en la actualidad da una idea de lo que se "cuece" en las prisiones.

Los reos son muy aficionados a plasmar sus pasos en plataformas como Tik Tok. Aquí es donde hacen directos o vídeos con total impunidad. No se cortan y no ocultan ni su cara ni su identificación.

Teléfonos y redes sociales en las cárceles

Sobre este asunto, los sindicatos de funcionarios han denunciado que en los últimos cinco años se han intervenido más de 13.000 dispositivos que tenían ocultos los internos. Estas agrupaciones de trabajadores llevan reclamando desde hace mucho tiempo que no tienen los medios adecuados para atajar este problema y que les faltan medios.

Una de las grandes reivindicaciones de estos colectivos es que desde el Ministerio del Interior les pueda nombrar como "profesión de riesgo". Una medida que tampoco se ha concedido, de momento, a los profesionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Teléfono que se intentó meter en una cárcel Acaip

Tampoco guardan cautela para exponer los "beneficios penitenciarios" de los que disponen. LA RAZÓN ha tenido acceso a una fotografía de un conocido delincuente madrileño donde se le ve disfrutar en su celda de un pedido de una conocida cadena de comida rápida.

Esta instantánea fue publicada en las redes sociales de su protagonista pero a los pocos días la borró tras recibir un "toque de atención". Este preso, recientemente, fue trasladado de la cárcel de Aranjuez a la de Sevilla. Se encuentra privado de libertad por robos.

Fuentes de su entorno detallan a este medio que disponía de facilidades dentro de la cárcel y podía comunicarse en todo momento con sus familiares. Prueba de ello es esta fotografía donde, con total impunidad, disfruta de su hamburguesa.

De la misma forma, fuentes penitenciarias señalan a LA RAZÓN que comida del exterior no dejan pasar porque lo especifica la norma. "Está terminantemente prohibido", aseguran.

Drones repartidores

Asimismo, los economatos no venden hamburguesas de esta cadena. Una de las hipótesis que manejan estas fuentes es que el pedido se haya colado por "comunicaciones" de alguna forma se haya introducido burlando los sistemas de seguridad.

Otra de las posibilidades que sostienen es que el preso de vuelta de un permiso lo haya escondido de los funcionarios en una chaqueta o una mochila. Porque los arcos detectores no pueden detectar la comida.

Las entradas de objetos no autorizados, como estos teléfonos o las propias drogas, está cada vez más extendido. El entorno de estos delincuentes emplea también drones para sobrepasar los límites y poder dejar los objetos a sus seres queridos.

Para combatir esta dinámica, el Ministerio del Interior, a través de Instituciones Penitenciarias, aprobó en el Consejo de Ministros de esta semana una declaración de emergencias para la adquisición de "Sistemas de detección, identificación, seguimiento, monitorización y neutralización portátiles de aeronaves no tripuladas UAS para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el ámbito de los centros penitenciarios". Supondrá un gasto de cuatro millones de euros.