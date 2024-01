Debate de los decretos anticrisis, en directo: ultima hora del congreso, votaciones de Junts y reacciones

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, recuerda que hoy se debate y vota la convalidación de tres reales decretos leyes muy importantes para España: "Hoy nos lo estamos jugando, todas las medidas son beneficiosas para millones de ciudadanos, familias y empresas".

"Decir no a este decreto es decir no a 10.000 millones de euros para los españoles", asegura Bolaños. "Hablamos de miles de millones de euros que están convirtiendo a España en un país más justo y que han sido clave para superar la pandemia. Están produciendo un paso de gigante en la transformación del país. Los 10.000 millones de euros que están en juego benefician a los españoles. Decir no es decir no a esos 10.000 millones", matiza el ministro de Presidencia.