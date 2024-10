Covite denuncia los concesiones de terceros grados "fraudulentos" a etarras

Dos nuevas concesiones de terceros grados otorgadas a los miembros de ETA. El colectivo de víctimas del terrorismo (Covite) ha censurado que los presos etarras Juan Manuel Inciarte Gallardo, condenado por participar en el asesinato de Julio Segarra Blanco; y José Antonio Borda Gaztelumendi, condenado por los asesinatos de Luis Cadarso, Joaquín Gorjón y Ramón Romeo Rotaeche hayan obtenido la progresión de grado.

El colectivo que preside Consuelo Ordóñez ha advertido de que, una vez más, ninguno de estos dos miembros de ETA cumple con el requisito exigido por la ley para progresar en grado, que es el del arrepentimiento por sus crímenes. Ambos presos de ETA «están en la órbita de la izquierda abertzale y son exhibidos en sus manifestaciones en las que exigen su excarcelación, lo cual es una evidencia de que no están arrepentidos», ha asegurado Ordóñez. «Insistimos en algo que todo el mundo sabe: la izquierda abertzale prohíbe expresamente, desde hace muchos años, a los presos de ETA el arrepentimiento y la colaboración con la justicia, y sin cumplir con estos dos requisitos no deberían progresar en grado, puesto que así está establecido en la ley».

Desde Covite han criticado nuevamente a la consejería de Justicia y de Derechos Humanos del Gobierno vasco, dirigida por la socialista María Jesús San José, por haber decidido continuar con la política de concesión de «terceros grados fraudulentos» a etarras que no están arrepentidos, exactamente igual que hizo el PNV con más de 60 terceros grados a etarras que están en la órbita de la izquierda abertzale. «No se puede estar con SORTU y estar arrepentido», han insistido desde Covite. Asimismo, desde el colectivo han lamentado otra vez que el Gobierno vasco sustente el cumplimiento del requisito del arrepentimiento en la redacción de unas cartas manuscritas en las que los presos supuestamente expresan arrepentimiento y piden perdón a las víctimas, cuando los hechos «siempre terminan desmintiendo esas palabras». «Lo comprobamos cada vez que vemos una manifestación o unas declaraciones de un miembro de la izquierda abertzale, en las que califican a los presos de ETA como "presos políticos" y exigen su excarcelación, porque para la izquierda abertzale no deberían estar en la cárcel por haber matado o ayudado a matar, puesto que los crímenes de ETA tuvieron justificación», han censurado.