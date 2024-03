Crece el desánimo por la falta de acuerdo para desbloquear el CGPJ: la vía política está muerta

No solo desánimo, sino cierto nivel de hartazgo, es lo que se percibe ante el inmovilismo de las negociaciones para renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De momento, no se vislumbra una salida para el bloqueo que padece el órgano de gobierno de los jueces, que lleva ya cinco años y más de tres meses con el mandato caducado. Los tres encuentros que han celebrado los negociadores por parte del Gobierno y del Partido Popular no están dando los resultados que se esperaban y no hay avances. El presidente interino, Vicente Guilarte, reconoció que “estamos en una situación difícil” y aventuró la posibilidad de cambiar de interlocutores porque cree que la vía política está muerta.

En sus últimas intervenciones, las declaraciones de Guilarte han aportado un plus de presión a los encargados de llegar a un acuerdo: el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por parte del Ejecutivo, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons. Para algunas voces, no son los mejores negociadores y critican que tengan poca mano izquierda.

“¿Ha visto cómo llegan a Bruselas? Ni siquiera se saludan ante de entrar a ver a Reynders, a partir de ahí, no sé qué se puede esperar”, apunta una de las fuentes jurídicas que ha hablado con LA RAZÓN. Otras fuentes consideran que no vale la pena cambiar de interlocutores. “Si a estas alturas tenemos que estar cambiando de negociadores... no lo veo”, señala.

La situación es compleja aseguraba el presidente interino del CGPJ hace una semana en un evento en Jarandilla de la Vera, en Cáceres, organizado por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. Allí, como suele ser habitual en sus últimas intervenciones, puso el acento en su falta de legitimación para representar al Consejo que está atado de manos para desempeñar parte de sus funciones. “Es necesario que todos promovamos en la medida que se pueda que esto salga. Tenemos por un lado uno que están apoyando su idea, otro que está apoyando la suya y parece que se van a untar en el infinito”, sostuvo, a la vez que concluía: “Todo esto es inadmisible”.

Fue entonces cuando insistió en la necesidad de buscar fórmulas alternativas y de no contemplar de forma pasiva la falta de frutos de los encuentros. y avanzó la posibilidad de que se deje fuera a la política por su más que probada incapacidad para pactar la renovación del órgano de gobierno de los jueces. “Si la política, o quienes en estos momentos están frente a ella no pueden, no saben o no consiguen renovar el consejo y generar un sistema que no herede las disfunciones del que tenemos ahora, hay que sustituirlos, hay que buscar la manera. Si ustedes no pueden, déjennos a nosotros”, afirmó en la clausura del curso sobre derecho agrario y ganadero en la localidad cacereña.

La decepción es la tónica entre las fuentes jurídicas consultadas por este periódico. No ven que el acuerdo sea posible, por mucho que intervenga el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. Las partes no ceden y no son pocos quienes creen que también se debe renovar el sistema de elección de los vocales del CGPJ.

Pero este tema no parece interesarle al ministro Bolaños. El problema es que hay importantes diferencias si la renovación se realiza con el sistema actualmente en vigor o tras una reforma porque tendrá efectos en toda la cúpula judicial, donde a día de hoy hay más de 80 vacantes sin cubrir. En las manos del futuro consejo estará la designación de los hasta ahora 24 puestos de magistrado sin cubrir en el Tribunal Supremo (TS) de manera inmediata, a la que se sumarán las vacantes futuras que surgirán por jubilaciones. Si los vocales encargados de realizar estos nombramientos son elegidos con la influencia de los principales partidos, parece difícil que se avance en la despolitización del órgano de gobierno de los jueces y, por lo tanto, en la separación de poderes.

El escollo es el sistema de elección de los doce vocales que proceden de la magistratura se deje en manos de los propios jueces, mientras que los otros ocho vocales seguirían pudiendo ser designados por los partidos políticos entre juristas de prestigio. El PP defiende que se pacte de manera conjunta la renovación de los vocales del consejo e, inmediatamente, la reforma del método de designación. Desde el Gobierno han cerrado la puerta y la portavoz, Pilar Alegría, señaló en una rueda de prensa del Consejo de Ministros que esa reforma se producirá si los populares reúnen las mayorías necesarias para hacerlo en el Congreso.

Los cinco años que acumula el CGPJ es "el síntoma más claro de la anormalidad que vivimos y del grave deterioro institucional en múltiples niveles”, sostiene una fuente del Poder Judicial. Para otros es imposible vislumbrar un acuerdo en el corto plazo, aunque no pierden la esperanza. “Lo oportuno sería que, si ya hemos llegado hasta aquí, se plantee una modificación de la ley para que los miembros de la carrera judicial elijan las plazas de magistrados por una votación”, explica.

De momento no hay fecha concreta para la cuarta reunión con Reynders que, tal como se dijo al finalizar el tercer encuentro en Estrasburgo, tendrá lugar en Madrid a finales de este mes. El reloj gira en contra porque el comisario europeo puso un límite: el 30 de marzo se prevé que pida una excedencia y quiere evitar que un diálogo infructuoso se prolongue en el tiempo.

Las expectativas no son buenas. “Buscar acuerdos con criterios políticos, no va a ser posible. La vía en la que estamos es una vía muerta frente a la que todos tenemos que reaccionar”, señaló el presidente en funciones del consejo. Habrá que ver, si nuevamente los representantes de los principales partidos fracasan y no llegan a un pacto, quiénes podrían asumir la responsabilidad de desbloquear el CGPJ.