IU cree que el Nobel para María Corina Machado puede anticipar "una invasión de Venezuela"

El portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, ha mostrado este lunes su "decepción" por la concesión del Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado y ha asegurado que "nos parece que puede estar preparando el ambiente político para una invasión de Venezuela".

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Santiago ha explicado que su formación espera que "el fin del genocidio en Gaza" tras el acuerdo de paz "no sea utilizado por los Estados Unidos para llevar adelante una invasión de Venezuela".

Según ha expresado, la invasión de Venezuela "sería de una gravedad política para toda América Latina" porque supondría el regreso a la diplomacia de las cañoneras, esa forma de diplomacia exterior usando la amenaza militar como coercitivo.

"Queremos recordar que María Corina Machado ha estado constantemente llamando a la violencia y a la invasión de Venezuela por Estados Unidos y llegó a pedir por carta al genocida Netanyahu que apoyara una invasión de Venezuela", ha añadido Santiago.