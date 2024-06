El PP carga contra Sánchez por volver a "mercadear" con el bien común para hacer presidente a Illa

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha advertido de que son tiempos en los que la política española está enfrascada en acceder a las exigencias a una financiación diferente para Cataluña, pendiente de la investidura de Salvador Illa. "El PSC se ha convertido en una sucursal del sanchismo donde ya ni Illa va a negociar".

El PP apuntó que su posición está fijada por la adquirida por Feijóo con los presidentes autonómicos el pasado mes de marzo en Córdoba donde se apuesta por un reparto justo y que no sea ni objeto de "mercadeo electoral ni partidista". Sémper recordó las palabras de barones y dirigentes socialistas donde advertían de que "solo faltaría que la fiesta independentista la acabaran pagando todos" o el "no estamos dispuestos a tolerar chantajes de ningún tipo".

Sémper apuntó que "Sánchez vuelve a mercadear con el bien común con el único objetivo de lograr sus objetivos. Sánchez es un chollo para los políticos independentistas, pero un problema para el resto de españoles". Recordó que se trata de un pago económico para los independentistas y se preguntó: "¿Qué será lo próximo? ¿Un referéndum? Además, destacó que a nadie nos entraría en la cabeza que la investidura del presidente de Asturias.

"Les ha dado las llaves de la gobernabilidad y ahora quiere entregar las llaves de la caja", dijo el portavoz del PP. Apuntó que el PSOE debe elegir si quiere una España solidaria o insolidaria, pero ha decidido "lo que le convenga a Sánchez". El PP ha vuelto a reclamar la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera por ser el marco legal para dirimir este tipo de cuestiones. "Este es el marco legal y lo demás está condenado al fracaso".

"Habrá pocos españoles que hoy piensen que un sistema pactado en una mesa camilla entre dos, y en Ginebra" sea un buen sistema de financiación. "Si este atropello de Sánchez se materializara se corre el riesgo de que se cierren camas en Almería, se cierren aulas infantiles en Asturias o haya problemas de medicamentos en otra región, apuntó.

Sobre si presentarán un recurso ante el TC indicó que por ahora solo conoce la música y debería saber la propuesta en concreto.

CGPJ y Fiscalía

El portavoz del PP también se ha referido al papel que está jugando el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que apuesta por ir en contra de la ley incluso si es imputado. "¿Qué más tiene que suceder para que deje su puesto? Ha provocado que la independencia sea cuestionada. Se ha convertido en el Tezanos de la Fiscalía". Por ello, Sémper ha urgido a recuperar la institucionalidad y la independencia de nuestras instituciones. "Todo lo que rodea a Sánchez desde su investidura está lleno de sospechas de la legalidad".

Ante la renovación del CGPJ al PP le gustaría que Sánchez tuviera la misma posición que tenía antes de ser presidente del Gobierno cuando defendía una posición más razonable. Recuerda que siguen defendiendo la negociación con el PSOE en un contexto de la UE y llegará a "buen puerto" si tienen la garantía de si se avanza también en ensanchar la independencia del órgano de gobierno de los jueces. Sin embargo, si el jefe del Ejecutivo persiste en controlar el CGPJ; "no habrá acuerdo". Sémper ha advertido de que el PSOE sabe la propuesta de los populares, porque no ha cambiado, y están a la espera de saber qué dice el PSOE. "Nos parece inaceptable que el presidente del Gobierno se envuelva en chantajes y ultimátum", pero al mismo tiempo "no nos afecta".

Indicó que la posición del PP "sigue siendo la misma, constructiva porque España necesita fortalecer la independencia de los jueces" y, "si vamos en esta línea, habrá acuerdo", destacó.