Urtasun y Albares se culpan de la falta de representación española en la reapertura de Notre Dame

El pasado sábado 7 de diciembre se dieron cita dignatarios de todo el mundo en París para asistir a uno de los eventos más importantes del año como era la reapertura de la Catedral de Notre Dame cinco años después del incendio sufrido en el recinto en 2019.

Entre los asistentes estuvieron el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, el líder ucraniano, Volodimir Zelenski, quienes fueron recibidos personalmente por el presidente francés, Emmanuel Macron, a las puertas del histórico monumento. A pesar de las numerosas representaciones políticas de los cinco continentes, España destacó por su ausencia de representación política en el evento, ni por parte del Gobierno ni de los reyes.

Cruce de responsabilidades entre Cultura y Exteriores

El Ministerio de Cultura ha señalado al Ministerio de Exteriores como responsable de la ausencia de representantes españoles en la ceremonia de reapertura de Notre Dame en París, argumentando que este no tiene competencia para definir la política exterior. Por su parte, fuentes del equipo liderado por José Manuel Albares han defendido que las invitaciones enviadas a Ernest Urtasun y a los reyes eran personales e intransferibles. "Si ellos no podían asistir, no era posible que acudiera alguien en su lugar", han asegurado desde Exteriores.

Desde Cultura aseguran que Ernest Urtasun, quien excusó su ausencia por "razones familiares", debería haber sido reemplazado por otra figura para representar al país, destacando que la proyección internacional de España no recae en este ministerio.

Esto contrasta con la versión de Exteriores, que ha insistido en que no se recibió ninguna consulta ni comunicación sobre las invitaciones ni sobre la decisión de no aceptarlas. De esta forma, queda en el aire la polémica por la falta de representación en un evento de alto perfil internacional. En cuanto a los reyes Felipe VI y Letizia, su presencia no estaba contemplada en la agenda oficial semanal, y en Francia confirman que declinaron asistir al evento.

La ausencia de los Reyes todavía no se ha explicado oficialmente

Tres de las cuatro casas reales católicas de Europa: Bélgica, Luxemburgo y Mónaco acudieron a la reapertura de Notre Dame. Al igual que España, son países vecinos de Francia. Además de la representación de los mencionados países, en la ceremonia también estuvieron presentes el príncipe Guillermo de Gales, anglicano; y Mulay Rachid, hermano del rey de Marruecos y practicante musulmán. De esta manera, destacó aún más la ausencia de don Felipe y doña Letizia en la ceremonia.

La decisión de Urtasun de declinar la invitación del Elíseo fue clave para la falta de representación española en la reapertura de Notre Dame. Esta negativa condicionó la respuesta de la Casa Real, ya que la participación del rey en actos oficiales, tanto en España como en el extranjero, debe contar con la aprobación del Gobierno. Por su parte, esta mañana el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha minimizado el impacto de la ausencia española en el acto afirmando "que tampoco fueron tantos jefes de Estado y Gobiernos de la Unión Europea", pese a que hubo casi medio centenar de jefes de Estado de todo el mundo en la ceremonia. López ha asegurado además que el respeto del Gobierno por la agenda de la Casa Real es máximo.

En precedentes recientes, como el funeral de Isabel II, los reyes Felipe VI y Letizia asistieron acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, subrayando el papel coordinado entre las instituciones. Sin embargo, en esta ocasión, la ausencia de respaldo y organización desde el Ejecutivo dejó a España sin representación en un evento de gran envergadura internacional. Por el momento no ha habido justificación desde la Zarzuela por la ausencia de los reyes en la ceremonia.

Uno de los motivos que se dice también que puede haber afectado a la ausencia de los reyes en Notre Dame es la tercera visita a Valencia por parte de sus majestades desde que ocurrió la tragedia por la DANA. Este lunes, Felipe VI y doña Letizia han asistido al funeral organizado por el arzobispado de la capital valenciana que se ha celebrado en la catedral a las 19 horas en memoria de los fallecidos por las riadas del pasado 29 de octubre. Una ceremonia en la que se han mostrado cercano con todos los asistentes al término de la misa funeral.