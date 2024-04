Loas interminables a Sánchez y ataques al PP en un Comité Federal repleto de súplicas

Pese a que las expectativas eran altas, el Comité Federal del PSOE no ha defraudado. La cúpula socialista ha convertido el acto de este sábado en una súplica desesperada a Pedro Sánchez para que no dimita, para que no permita que la ultraderecha reaccionaria se haga con el país y dinamite la democracia. Porque los socialistas han decidido que el "acoso" a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, es un ataque directo a la democracia y a las instituciones. Y para frenar a la ola reaccionaria sólo hay una persona, Pedro Sánchez.

Los socialistas se han dado un baño de masas en honor del ausente, llegando incluso a cerrar de forma abrupta las intervenciones del Comité Federal para salir a la calle con los miles de manifestantes que se apostaban frente a la sede de Ferraz, 12.500 según la Delegación del Gobierno. Las loas al jefe del Ejecutivo han sido constantes, al igual que los ataques a la oposición, en concreto al PP. Pero el mensaje estaba claro: cerrar filas en torno a Sánchez.

Y así lo ha hecho la cúpula del PSOE, desde la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, hasta el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, o el líder del PSC, Salvador Illa. No así el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que se quedaba sin poder intervenir cuando Santos Cerdán decidió poner fin al comité para que los dirigentes socialistas se dieran un baño de masas. Todos a una han pedido a Sánchez que "resista", pero la más visceral ha sido Montero: "Vamos a defenderte a ti, presidente, en cada plaza, en cada comercio, en cada bar, estamos conjurados contra el odio y contra su principal arma, la desinformación", afirmaba durante su intervención. Unas palabras que provocaban el aplauso tanto dentro como fuera de la sede, ya que los asistentes a la manifestación podían seguir en directo los discursos a través de unas pantallas.

Baño de masas

Un Comité Federal inédito en cuanto a su proceder: todas las intervenciones en directo, pantallas en el exterior, presencia de prensa en el interior... y lo más importante, con la ausencia del protagonista, el secretario general de los socialistas. Loas interminables y ataques constantes al PP que han terminado en un baño de masas buscado y premeditado para argumentar que el clamor popular pide la vuelta de Sánchez. Porque los socialistas le han dicho a Sánchez que "irán hasta el final" con él y han recordado que, más allá de ser presidente del Gobierno "es esposo, es hijo, es persona".

El más duro, con la oposición, ha sido el ministro de Transportes, Oscar Puente. El exalcalde de Valladolid ha cargado directamente contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de quien ha manifestado "se limita a obedecer y ejecutar órdenes". También ha acusado a los populares de intentar "dinamitar" a Sánchez, "eso sí que es vender España", ha remarcado.

Finalmente, tras las intervenciones de los máximos responsables del partido, el secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, ha optado por dar por terminado el acto para que los dirigentes socialistas pudiesen salir a la calle y darse un baño de multitudes.

En la calle, un grito unánime: "Pedro, escucha, tu gente está en lucha", banderas del PSOE por doquier, enseñas republicanas y LGTBI, chapas con los lemas "Pedro, no te rindas" o "Quédate, Pedro", paraguas y un sinfín de cánticos. Hay que señalar que de los 12.500 asistentes, la mitad habían llegado en autobuses fletados en toda España por las federaciones socialistas para arropar a su líder, que el próximo lunes comparecerá para dar una respuesta tras cinco días de reflexión. Desde el seno de su propio partido eran muchas las voces que apuntaban a que Sánchez "se quedará", incluso antes de realizar este acto para loar y ensalzar su figura.