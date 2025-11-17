La decisión de IU que boicotea los actos del 50 aniversario de la proclamación de Juan Carlos I

La secretaria de Organización de IU, Eva García Sempere, ha reprochado que los actos de conmemoración de los 50 años de restauración de la monarquía y el fallecimiento del dictador Francisco Franco son el "enésimo intento de blanqueamiento" de la figura del rey emérito Juan Carlos I.

En rueda de prensa telemática este lunes ha llamado a la reflexión para ver la Transición con "mirada crítica" y ha alertado que tras la efeméride de la muerte de Franco existe ahora una "amenaza real" de la ultraderecha, junto a una derecha "no tan extrema en las formas" pero "igualmente entregada a la nostalgia franquista y al negacionismo".

La dirigente de IU ha acusado a PP y Vox de "destrozar el país" desde diferentes gobiernos autonómicos, citando el caso de Andalucía y Comunidad Valenciana, con políticas que, a su juicio, son "incompatibles con la vida"

Frente a ello, ha apelado a la necesidad de una izquierda "empleada a fondo" en ser una "herramienta útil" para la clase trabajadora y ha reivindicado la voluntad de IU de impulsar un "frente amplio" con otros partidos y organizaciones de la sociedad civil con vistas al próximo ciclo electoral.

También ha defendido la "memoria democrática" frente a las "políticas del negacionismo" y ha subrayado que la democracia a España la trajo las clases populares, los sindicatos y formaciones como el Partido Comunista de España.

Así, ha criticado que los actos de conmemoración de la restauración de la monarquía son, para IU, el "enésimo intento de blanquear la Transición y el papel del monarca emérito". "Nosotras sabemos que quien trajo la democracia no fue un rey de la mano de ningún dictador", ha enfatizado.

Por otra parte, ha aludido a la reunión de este lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que el Ministerio de Hacienda trate con las comunidades autónomas la senda de estabilidad, uno de los pasos previos para preparar los Presupuestos Generales del Estado.

Critica la postura "surrealista" del PP respecto a los PGE

De esta forma, García Sempere ha reclamado que el techo de gasto suba un 32%, como ya ha planteado su formación, y que el Gobierno acometa una reforma fiscal para mejorar los ingresos del Estado mediante más carga fiscal a grandes empresas y patrimonio.

También ha cargado contra las autonomías del PP que de forma "surrealista" se quejan de que no hay Presupuestos Generales y cuando se dan los paros para prepararlos los rechazan, demostrando que no les importa la clase trabajadora.

Respecto a la comparecencia del presidente en funciones de la Comunidad Valenciana en la comisión de investigación sobre la dana, Carlos Mazón, ha exigido que ojalá sirva para que pida perdón a las víctimas y ha censurado que durante este año "indignidad" solo ha demostrado tener las más "altas cotas de miserabilidad política".