Defensa informa que dos cazaminas y varios buques de la OTAN atracarán en España durante tres días

El Ministerio de Defensa ha informado que durante tres días, dos cazaminas de la OTAN y varios buques de apoyo atracarán en España para hacer una escala logística. Concretamente, los dos cazaminas -con bandera española e italizana- atracarán en el puerto de Alicante del 3 al 6 de octubre, momento en el que la ciudad española se convertirá en punto estratégico de la defensa marítima internacional.

Se trata de dos cazaminas costeros, el 'Sella' español y el 'Crotone' trasalpino, además del buque insignia ITS 'Thaon di Revel', un buque de combate multipropósito de la Armada italiana, todos ellos bajo el mando del capitán de navío de ese país, Fortunato Genovese.

Por su parte, los dos cazaminas -el 'Sella' español y el 'Crotone' trasalpino- forman parte de las fuerzas permanentes martítimas de la OTAN en el Mediterráneo, garantizando así tanto la seguridad en el mar como la protección de las rutas comerciales críticas.

En este sentido, el grupo de barcos realizará la parada logística en el puerto alicantino como paso previo a comenzar la misión que tendrá lugar en el Mediterráneo. Así, este grupo tiene como misión proporcionar una capacidad continua y multinacional de medidas contra las minas marítimas con el objetivo de garantizar la seguridad y la navegación segura, y operan principalmente en el mar Mediterráneo.

El 'Sella' se incorporó a la misión permanente de la OTAN a principios de este mes

El cazaminas español es el segundo buque de la clase 'Segura' y entregado en 1999, con un casco en fibra de vidrio reforzado con plástico para minimizar su firma magnética, y está equipado con avanzados sistemas de sonar para la detección de minas. Además, este lleva vehículos submarinos no tripulados para la identificación y neutralización de amenazas bajo el agua.

Pero lo curioso es que el 'Sella' se incorporó a la Agrupación Permanente de Medidas Contraminas de la OTAN el 8 de septiembre de este año; hace menos de un mes. En los próximos meses, y hasta el 18 de diciembre, el cazaminas español navegará principalmente en aguas del mar Mediterráneo, donde realizará operaciones de caza de minas, misiones de vigilancia y seguridad marítima, además de realizar ejercicios multinacionales. Además, contribuirá a la operación 'Sea Guardian', cuyo objetivo principal es la lucha contra las actividades ilícitas en la mar.