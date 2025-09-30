Ester Muñoz, sobre el caso Begoña Gómez: “No eran bulos. Son Hacienda o la UCO los que están determinando las irregularidades”

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este martes que los comportamientos por los que se investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, son "reprobables y reprochable ética y moralmente", al margen de lo que dicten los jueces en el futuro.

Así lo ha afirmado en una entrevista en el programa 'Espejo Público', de Antena 3, recogida por Servimedia, donde ha señalado que las últimas actuaciones de la Intervención General de la Administración del Estado –dependiente del Ministerio de Hacienda–, la Fiscalía Europea y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) demuestran que no existe ninguna "investigación retrospectiva" sobre la mujer de Sánchez.

"No voy a aventurarme en lo que determinarán los jueces si definitivamente esto va a un juicio oral y se determina si hay delito o no. Lo que sí sé es que ética y moralmente es profundamente reprobable y reprochable. Es evidente que no era mentira, que no había una investigación retrospectiva. Ya no son los medios de comunicación ni los partidos los que atacamos al Gobierno. Es la Intervención General del Estado, es Hacienda, es la Fiscalía, es la UCO, los que están determinando todas esas irregularidades en una empresa que era socia de Begoña Gómez", ha aseverado Muñoz.

En este contexto, Muñoz ha acusado a Sánchez de "mantenerse en el poder" para utilizar "los recursos públicos" de la Moncloa para "defender a su familia de todos los casos judiciales" abiertos, y le ha recriminado la "manifiesta inconstitucionalidad" que supone que, por tercer año consecutivo, no presente los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en tiempo y forma. "Al presidente del Gobierno no le importa incumplir la Constitución y estar toda la legislatura tirados en Presupuestos", ha lamentado.

Por otro lado, la dirigente popular ha reiterado el respaldo del PP al plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza porque, según ha dicho, sus 20 puntos se alinean con los postulados definidos por su partido hasta ahora.

Del mismo modo, ha respaldado "al 100%" la condena del rey Felipe VI, al tiempo que ha coincidido con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en que el jefe del Estado "reina pero no gobierna" justificándose en que es "una evidencia".

Por último, Muñoz ha celebrado que los ataques de PSOE y Vox al discurso migratorio porque, en su opinión, indica que sus propuestas van por el buen camino. "Es curioso porque PSOE dice que somos una copia de Vox y Vox dice que somos el PSOE azul. Es decir, estamos exactamente donde tenemos que estar, que es ofreciendo una solución real y legal a un problema que preocupa a los españoles", ha espetado.