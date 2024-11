Almirante Rodríguez Garat: "Marruecos es un vecino incómodo, pero su objetivo no es España; si lo fuera, necesitaría submarinos y no los tiene"

Tras cerca de medio siglo de intachable servicio en la Armada, el almirante retirado Juan Rodríguez Garat es hoy un reputado analista de Defensa y dedicada buena parte de su tiempo a la divulgación. Acaba de publicar el libro Tambores de Guerra -La Esfera de los Libros- donde hace un repaso por el convulso panorama geopolítico mundial y pone el foco

Rodríguez Garat recibe a Infodefensa.com en la que todavía es su casa, el Museo Naval de Madrid, que dirigió ya en la reserva. La entrevista discurre en la Sala del Patronato del museo, que como curiosidad alberga un pedazo de piedra lunar -regalo de Estados Unidos a España-, una muestra de los tesoros que guarda.

Dedicada la primera mitad del libro a lo que llama el Desarme Moral durante los dos últimos siglos, ¿es ahí donde surgen los problemas con la cultura de defensa y las Fuerzas Armadas?

Sí, buena parte de ellos están en nuestra historia. En España, hay falta de conciencia nacional por razones históricas; perdimos nuestro imperio seguramente en el peor momento histórico, cuando en Europa se construían los nacionalismos. En España, hay un nacionalismo antagónico, demasiados españoles no creen en la noción de España. A esto hay que sumar las guerras a partir del XIX, siempre poco populares y la mayoría internas. El resultado es un pueblo español dividido en lo militar, que muestra ingenuidad sobre lo que ocurre en el mundo, cree que, si no nos metemos con nadie, nadie se meterá con nosotros. Todo esto lleva a que el poder militar español, el conjunto de Gobierno, Fuerzas Armadas y pueblo, flaquee, sobre todo, por el vértice del pueblo, pero también por el de las Fuerzas Armadas sometidas a presupuestos bajos desde hace décadas y por el del Gobierno con falta de liderazgo que ve el mundo en clave interna, en lugar de acordar una política exterior.

En el libro fija como punto de inflexión en todo este proceso el desastre de 1898

Fue la clave para el repliegue de España en sí misma y la primera parte del drama. España abandonó los mares y no regresó hasta bien entrado el siglo XIX ya en la Alianza Atlántica. Después en el siglo XX continuaron los pronunciamientos militares, con Primo de Rivera o la Guerra Civil, por tanto, el resurgir de España tuvo que esperar a salir de esa crisis, de ese pozo. A partir de los años 60 o 70 comenzó la recuperación económica y, en la Transición, la política. Pero tenemos dos asignaturas pendientes, la conciencia nacional y la cultura de defensa.

También hace hincapié en que los españoles siempre se han empeñado en regar de nuestro pasado

Es un problema que viene de lejos. Cuando España era un imperio se crea la Leyenda Negra. Ocurre con todos los imperios. Pero aquí, los españoles han participado mucho más en la Leyenda Negra de España de lo que cabría esperar, a diferencia de otros países. Esto hoy todavía ocurre; hay quien pretende que no solo nos disculpemos de nuestros fracasos históricos, sino también por nuestros éxitos, como si Hernán Cortes hubiera nacido ayer y hubiera estudiado los derechos humanos.

Al final responsabiliza a los tres vértices de la trinidad de la guerra, los ya citados Pueblo, Gobierno y Ejército, de la situación actual

Sí, todos somos pueblo hoy en día. Ese triángulo de Clausewitz hoy es mucho más homogéneo, el pueblo forma al Ejército y elige a sus líderes que responden ante el pueblo. La fuerza militar y política de España reside en el pueblo español. Por esa razón es tan necesario recuperar la conciencia nacional y adquirir esa cultura de defensa si de verdad queremos jugar un papel en el mundo. Los ejércitos españoles participan en despliegues en el exterior liderados por otros pueblos menos acomplejados que el nuestro y con una idea más clara de lo que quieren conseguir. En cierto modo, por desinterés de los españoles, estamos empleando los escasos recursos militares, para servir a las ideas de otros pueblos, sencillamente, porque nosotros no aportamos luz a la resolución de los problemas.

Como militar, ¿parte del problema no cree que también está en el pasado reciente de las Fuerzas Armadas?

El recelo hacia lo militar ha caído mucho, pero es verdad que hay todavía división sobre las Fuerzas Armadas. En la última encuesta oficial en 2017 sobre la posición de los españoles respecto a las Fuerzas Armadas daba una nota relativamente alta pero demasiado divisiva, dependiente de si el encuestado era votante de izquierda o de derecho y también de la edad. A los militares nos gustaría que los españoles nos valoraran de una forma mucho más homogénea; que nuestro cinco por así decirlo no fuera el producto de muchos dieces que no merecemos, ni de muchos ceros que tampoco merecemos. Esto se va consiguiendo poco a poco, aunque sea por un camino un poco extraño, las misiones en el exterior y el servicio a los españoles en caso de crisis. Esto está bien, pero deja de lado que los españoles comprendan para qué sirve la fuerza en las relaciones entre naciones. Y, sobre todo, hace perder de vista el concepto de la disuasión, el único que mantiene en paz a la Alianza Atlántica, y esto es así porque es la alianza más poderosa sobre la tierra.

¿La solución es abrir los cuarteles, como suele decirse?

Aquí me gustaría decir una cosa. Recuerdo que cuando volví de la operación Atalanta en los peores momentos de la piratería, me comentaron en el Ministerio que habían recibido muchas peticiones de entrevista, y todas las denegaron. No es un problema de los militares, sino del ministerio. Hemos mejorado muchísimo, pero todavía existe la duda ‘que hablen lo menos posible no vaya a ser que digan algo que no gusta’. También es cierto que entrevistar a un militar en activo, sus ideas o lo que diga, representa en cierta manera al Ejecutivo. Pero todavía queda mucho por andar para que el Ministerio de Defensa permita el acceso de los militares a la opinión pública en el mismo nivel que los países anglosajones o Francia.

Llegamos al concepto cultura de defensa muy manido, pero de difícil aplicación parece

Para empezar, hay que entender que es la cultura de defensa. El pueblo español no debería hablar de las armas, sino de para qué usar las armas. Todos los gobiernos desde la Transición han escrito en sus directivas nacionales de defensa la necesidad de potenciar la cultura de defensa, pero, en realidad, no han hecho nada, porque se confunde con las armas y con la milicia, los militares. La que puede resolver el problema no es el Gobierno, es la sociedad que tiene que mostrar interés. De las dos asignaturas pendientes que hemos hablado la conciencia nacional tiene que crearse en la escuela, tiene que figurar en los programas de educación qué es España. La cultura de defensa requiere de más edad, hablamos del uso de la fuerza para el bien. Tendría que partir de las universidades y, en concreto, de ciertas carreras de humanidades, como las facultades de Ciencias de la Información, que deberían abrirse más al mundo militar para que entre los alumnos salieran perfiles de divulgadores y pensadores de este tema concreto de la cultura de defensa, ¿para qué queremos la fuerza?; no personas que expliquen las diferencias entre los Eurofighter y los F-18, que ya las hay, sino personas que le digan a los españoles para qué queremos Eurofighter y F-18.

Existe una paradoja, como hablábamos antes, las Fuerzas Armadas son una institución muy valorada, pero al preguntar por la inversión en defensa sigue habiendo cierto rechazo

Con la guerra de Ucrania y las presiones iniciales de la OTAN, el pueblo español ha asumido que hay que invertir más. Pero la realidad es que los españoles no lo han decidido, sino que la Unión Europea nos presiona para gastar el 2%.

También aborda en el libro la modernización de las Fuerzas Armadas y las necesidades, en el caso de la Armada, por ejemplo, toca renovar los cazas Harrier

Sí, solo hay un candidato que es el F-35. Cualquier posible alternativa sería a muy largo plazo y no llegaría a tiempo para satisfacer la necesidad. La Armada perdería una capacidad que considera muy importante para la proyección y operación en teatros lejanos que no es realmente viable sin ala fija, hoy por hoy. En todo caso, la primera capacidad que tenemos que recuperar es la de combate. Después de las restricciones presupuestarias y el enfoque de dos décadas sobre las operaciones de paz, con el convencimiento de que nuestro enemigo eran los estados fallidos, las Fuerzas Armadas necesitan una inyección de vitaminas antes de estar en condiciones, con lo que tienen, de operar en escenarios de alta intensidad. Es verdad que ya está produciéndose con la compra de repuestos, munición, misiles...Este es el primer paso para ponerse en la situación que demandan los tiempos. Y no me refiero solo al material, sino también al personal.

¿Llegará España al 2% que pide la OTAN?

Apostaría a que sí, porque no lo pide la OTAN, insisto, lo pide la Unión Europea. La referencia cuando pensamos en el rearme español es Borrell, militante socialista del partido que está en el Gobierno. Cuando lo pedía solo la OTAN parecía que los países europeos arrastraban los pies. No es algo nuevo, salió de la cumbre de Gales hace ya más de diez años. Ahora, la Unión Europea, la propia Comisión, ha visto en la guerra de Ucrania una oportunidad para ganar músculo militar y resolver el problema que ha tenido siempre: un gigante político sin músculo militar se convierte en un enano.

¿Europa realmente ha despertado con la guerra en Ucrania?

Por ahora solo las instituciones, los pueblos no. Espero que el liderazgo de las instituciones poco a poco se traslade a los pueblos. En España, por ejemplo, hay menos oposición a aumentar los presupuestos de defensa que en el pasado.

¿Rusia es hoy la mayor amenaza a la seguridad europea?

Sí, Rusia es una amenaza; en Ucrania vemos una guerra de alta intensidad donde Rusia es más débil, no puede tragarse a Ucrania sencillamente porque tiene un ejército anticuado y con armamento limitado. Rusia es más peligrosa en el terreno híbrido, y aquí empieza a hacer daño en el Sahel y en zonas más sensibles para las alianzas de las que formamos parte como las repúblicas bálticas. En este momento, la resistencia de occidente –no puede permitirse que un país conquiste a otro- ha empujado a una Rusia acorralada a formar un trío de relativos parias políticos formado Corea del Norte –Kim Jong-un-, Irán -Jomeini- y la propia Rusia de Putin. Esto es muy peligroso, porque el principal problema de esta unión de autocracias, enemigas de todos y acorraladas en el fondo de distinta manera, es que están apadrinando a grupos en distintas partes del mundo como los hutíes en el mar Rojo que, con el apoyo de Irán, y a su vez ruso y chino, están atacando a buques mercantes. Hace unos años un grupo de estas características hubiera sido rechazado por toda la comunidad internacional. Ese es el gran peligro de lo que ocurre, no es que las divisiones rusas vayan a arrasar Alemania, puesto que ni siquiera están pudiendo con Ucrania. No solo tienen capacidad de desestabilizar regiones como el Sahel, también apoyan acciones armadas similares a las que ocurren en el mar Rojo hoy en día.

¿Hacia dónde cree que camina la guerra en Ucrania?

Por el peso de las iniciativas estratégicas de los países que rodean a Ucrania, esta guerra va a durar mucho. Rusia no va a salir de Ucrania, mientras viva Putin, sin una victoria.

Esa es la gran pregunta, ¿la guerra depende de la continuidad de Putin en el poder?

Efectivamente, si Putin vuelve de Ucrania fracasado, probablemente le pasaría como a Gadafi en Libia. Putin se juega, no solo su régimen, sino también su vida. Los dictadores derribados suelen durar muy poco. Y él lo sabe mejor que nadie, porque ha intervenido en la muerte de muchas personas. Occidente no puede permitir la victoria de Putin, pero tampoco quiere la derrota porque sería arrastrar más a Rusia hacia el lado oscuro de la humanidad. Y si la Federación rusa llegara a desintegrarse en sus ochenta y pico repúblicas independientes, muchas con lazos directos con el fundamentalismo islámico, y se repartieran sus ojivas nucleares, estaríamos mucho peor de lo que estamos ahora. Occidente dará a Ucrania, en mi opinión, lo que necesite para no perder, pero no lo que necesite para ganar. Por otro lado, China e India se benefician ahora de una energía muy barata que Rusia no puede vender a Europa y vende a ellos más barata.

Acaba de mencionar a China

Para China, el país que disputará pronto el dominio global a Estados Unidos, todo son ventajas. Rusia, su rival estratégico en Asia, decae; Estados Unidos está ocupado en un terreno diferente del Pacífico, aunque trata de mantener el interés en Oriente Medio, el Este de Europa y el Pacífico, que a China le interesa para sus planes expansionista. China daría mucho porque las cosas siguieran como están y la guerra en Ucrania se prolongue indefinidamente.

¿Hacia dónde mira Estados Unidos?

Está mirando fundamentalmente en este momento a Oriente Medio, pero de reojo a China. El Pacífico es suyo hasta ahora, sin embargo, está saliendo un rival. China empieza a construir portaaviones y dentro de 20 años será un rival para la US Navy en el océano Pacífico. Pero en este momento, Estados Unidos tiene los ojos en Oriente Medio.

Si regresamos a casa, es común hablar del patio trasero, es decir, Marruecos, ¿cree usted que es la principal amenaza para España?

No, no. Marruecos es un vecino incómodo, emplea acciones de guerra híbrida para hostigar a España con el único fin de que su pueblo hable de otra cosa en lugar de los problemas que de verdad tienen. El verdadero problema de Marruecos está en la frontera con Argelia y en el Sahel y en el conflicto por el Sáhara occidental, que es probablemente el aspecto más relevante de su política exterior y la causa principal de su conflicto con Argelia. Marruecos puede hacer la vida bastante complicada a España, y lo hace de vez en cuando en las ciudades autónomas, con la manipulación de la migración para obtener concesiones, o declara en foros generalmente no oficiales que Ceuta y Melilla son marroquíes porque pertenecían al Imperio Almorávide. Lo único que no puede hacer es entrar con los carros de combate en las ciudades autónomas. Eso lo puede hacer Rusia porque tiene armas nucleares o Israel porque tiene un padrino poderoso y armas nucleares. Marruecos no tiene ni armas nucleares ni la independencia estratégica para declarar una guerra. Es decir, España tendrá que sufrir la incomodidad de Marruecos durante mucho tiempo.

Marruecos está en pleno rearme

Para hacer un análisis serio, solo hay que comprobar el material del que disponen las Fuerzas Armadas marroquíes. Si vemos sistema por sistema lo que está comprado se revela donde está su verdadero enemigo; en la frontera argelina. Marruecos no piensa en España, si pensara en España tendría submarinos. Argelia sí tiene submarinos es más peligrosa por tanto para Occidente. El submarino es el arma del débil por excelencia porque impide que una marina poderosa pueda desplegar y operar con eficacia. Si Marruecos de verdad estuviera interesado en Canarias o Ceuta y Melilla lo primero que haría es adquirir submarinos y no se compran en el mercado ni se crean submarinistas de un día para otro. El caso es que Argelia si los tiene y Marruecos lo que ha hecho es comprar fragatas antisubmarinas. Los lanzacohetes de largo alcance que ha comprado Marruecos es otro buen ejemplo; vienen muy bien para la guerra en el desierto. Leía que los lanzacohetes pueden alcanzar Granada, pero ¿el problema no era que las ciudades autónomas no estaban protegidas por la Alianza?, porque Granada sí, es parte del territorio de la OTAN. ¿Para qué puede querer Marruecos lanzar sus misiles sobre Granada y provocar una guerra con la Alianza Atlántica? Sencillamente para nada. Detrás de estos esfuerzos están los que quieren debilitar la OTAN, en España utilizan las ciudades autónomas, en Francia el concepto de la grandeur, o en Estados Unidos el argumento de que pagan la defensa de Europa.

Su libro busca despertar conciencias y poner sobre la mesa la necesidad de esa cultura de defensa de la que hemos hablado, ¿cómo convencer al que no cree?

Habría que obligar a la gente a mirar fuera de España. En una película, Beau Geste, con Gary Cooper, aparece un fuerte francés en el desierto de Argelia defendido por legionarios de los árabes. Ninguno se resistía, por supuesto, incluso los muertos los ponían en el muro. ¿Por qué no se resistían a defender el muro? Porque miraban fuera y venían lo que había. Cuando los ciudadanos españoles se resisten a este esfuerzo en defensa que necesita España para resultar disuasoria en el exterior, lo que deberían hacer es mirar fuera y leer la prensa internacional, lo que está pasando en el mundo, y los crímenes que se están cometiendo en diversas partes. Así entenderán lo que decía Vegecio hace más de 2.000 años y que sigue siendo una realidad; si quieres la paz, prepara la guerra.