El retraso del VCR 8x8 Dragón obliga a España a seguir patrullando en Líbano con los viejos BMR de más de 40 años

Hablaba hace apenas unas semanas en un foro sobre seguridad celebrado en LA RAZÓN el director general del Departamento de Seguridad Nacional y general de brigada de Artillería, Miguel Ángel Ballesteros, sobre el escaso presupuesto que España dedica a Defensa. "España no es que gastara poco en Defensa, es que estaba por debajo de poco, no ya en relación a su PIB, que estábamos en el 1,01%. Sobrevivimos muy mal y a costa a veces de vidas. Tenemos BMR en Líbano, ahora, con la que está cayendo, un vehículo de hace la friolera de 45 años, ¿conocen algún vehículo que pase la ITV después de 45 años? Pues esos vehículos, cuando les ponen un explosivo moderno, que es lo que tienen los talibán o otros terroristas a los que nuestras tropas se enfrentan, el BMR no lo aguanta y no lo ha aguantado y ha habido muertos. Si hubiéramos tenido un vehículo más moderno hubiéramos ahorrado unos cuantos muertos. El VCR 8X8 Dragón ahora va a sustituir al BMR, pero llego al menos con 15 años de retraso".

Así de duro se mostraba el militar español, responsable de un órgano como el Departamento de Seguridad Nacional que depende directamente del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y que se encarga de asesorar al presidente del Gobierno en materia de Seguridad Nacional.

Y es que en pleno conflicto entre Israel y los grupos terroristas Hamás y Hizbulá, los soldados españoles que patrullan en la frontera entre el estado hebreo y Líbano lo hacen con un vehículo de cerca de medio siglo de vida, el BMR (acrónimo de Blindado Medio sobre Ruedas), un blindado ligero de seis ruedas fabricado en España por Santa Bárbara Sistemas. Debido a los problemas relacionados con su vulnerabilidad relacionados con su escasa protección ante ciertas amenazas, se deberían haber dado de baja hace más de una década, pero el retraso en la puesta en marcha del proyecto VCR 8X8 Dragón ha ido posponiendo este relevo.

A principios de la década de 1970, Enasa, fabricante de los míticos camiones Pegaso y ahora propiedad de Iveco, creó el Grupo Mixto de Trabajo, junto con personal del Ejército de Tierra. Las líneas maestras del proyecto de vehículo blindado sobre ruedas eran que fuera un vehículo de fabricación nacional, capaz de servir de base a una familia completa para cometidos más especializados, tracción 6x6 preferible frente a otros proyectos 4x4 o incluso 8x8.

La fabricación comenzó en la factoría ENASA de Valladolid como resultado de la adopción por el Ejército español del vehículo básico BMR-600-PP (Portapersonal), y de sus derivados. A partir de 1980, el Ejército recibió más de 600 unidades del BMR en diferentes configuraciones que han sido desplegadas en las misiones españolas en el exterior, desde Bosnia hasta Afganistán, Irak o Líbano. Tierra tiene previsto en los próximos años la retirada progresiva de una flota de vehículos BMR cuya tecnología está quedando anticuada tras cuatro décadas de servicio.

El Ejército Español lo modernizó a partir de 2004, sustituyendo el motor Pegaso original de 310 CV por un Scania de 306, mucho más ligero y potente. En la modernización también se le incorporó un blindaje adicional a base de placas de acero, un sistema de defensa bacteriológica y química, un nuevo sistema de la fuente de combustible, volante regulable en altura, sistemas antiincendios y antiexplosión, aire acondicionado, nueva configuración del compartimento de tropa...

Misión de la ONU en Líbano T. NIeto

Pero como la llegada de los VCR 8x8 Dragón se sigue retrasando, a pesar de que a finales del pasado año se entregaron las siete primeras unidades, el Gobierno aprobó en agosto una partida de 24,8 millones para componentes de los BMR, fundamentales para mantener la operatividad a la espera de sus sustitutos. Defensa argumenta que este acuerdo permitirá "al Ejército de Tierra disponer de los repuestos comunes de automoción y específicos para este modelo, necesarios para realizar las operaciones de mantenimiento de esta flota de vehículos, asegurando con ello su operatividad y la de las unidades en las que se encuadran, así como la seguridad del personal que los utiliza en el cumplimiento de las misiones encomendadas tanto en operaciones exteriores como en el territorio nacional".

El BMR español, que puede transportar hasta 8 militares con una tripulación hasta tres personas (jefe, conductor y tirador), tiene un blindaje de entre 10 y 40 milimetros de aluminio endurecido al que se une el mencionado blindaje adicional que se incorporó en la modernización de 2004. Además, los neumáticos cuentan con carcasas interiores resistentes a los disparos. El parabrisas delantero es de vidrio blindado con escudos de protección y bloques de visión laterales. Va armado con una ametralladora de 12,70 mm.

Sin embargo, y a pesar de las continuas modernizaciones, el BMR sigue siendo un vehículo vulnerable ante los explosivos utilizados hoy en día además de obsoleto en su manejo. En total, entre los ataques recibidos en sus distintos despliegues en las misiones internacionales en las que España participa y los accidente de tráfico que ha sufrido, han muerto 18 militares, destacando el atentado que tuvo lugar el 24 de junio de 2007 que costó la vida a seis Caballeros Legionarios Paracaidistas. Aquel día, terroristas colocaron un vehículo bomba con dispositivo explosivo que estalló al paso del BMR español de la misión Unifil en las cercanías de la localidad libanesa de El Khiam.

Juan Carlos Villoria Díaz, Jonathan Galea García, Yeison Alejandro Castaño Abadía, Jeferson Vargas Moya, Yhon Edisson Posada Valencia y Manuel David Portas Ruiz formaban parte del Grupo Táctico Ligero Protegido del contingente Brigada Líbano II, y pertenecían a la Brigada Paracaidista Almogávares VI.

Precisamente este verano la Corte libanesa informaba a España de que Naim Hammoud, el autor del atentado, había sido condenado a cadena perpetua por el asesinato de los militares españoles y a otros 15 años de prisión por crear un grupo armado.

Y es que no hay que olvidar que más allá del riesgo que supone el fuego cruzado de cohetes y misiles entre Israel y Hizbulá, los blindados españoles siguen expuestos a las minas o los explosivos improvisados (IED) en la zona en la que patrullan, por lo que la posibilidad de nuevas situaciones de peligro sigue ahí, hasta que lleguen los nuevos Vehículo de Combate Sobre Ruedas (VCR) 8x8 Dragón, para lo que aún no hay fecha prevista.

Este programa es, sin duda, uno de los principales que ha acometido el Ministerio de Defensa en los últimos años. Nacido para sustituir a estos viejos vehículos blindados BMR 6x6, MRAP, VEC-M1 y M-113, que han ido quedando obsoletos, acumula sin embargo muchos años de retraso, a pesar de ser un blindado que no solo era prioritario, sino también «estratégico e irrenunciable» y que está llamado a ser la columna vertebral de proyecto de futuro del Ejército de Tierra «Fuerza 35».

Dos vehículos de combate de ruedas VCR 8x8 Dragón en su recorrido por la pista de pruebas de Santa Bárbara Sistemas en Alcalá de Guadaira (Sevilla). EFE/Julio Muñoz Julio Muñoz EFE

Eran los primeros siete de un total de 348 que irán llegando hasta 2027 como parte de la primera etapa de este programa que, si todo va como se espera, contará con otras dos más hasta alcanzar los 998 vehículos «Dragón» en sus cinco versiones y 13 configuraciones. De esta forma se empieza a completar un programa que desde que se concibió hace tres lustros ha tenido que superar desde una suspensión inicial de cinco años por falta de fondos a retrasos de todo tipo.

Adjudicado al consorcio nacional Tess-Defence, conformado por Indra, Santa Bárbara Sistemas (GDELS), Escribano Mechanical y SAPA, la cifra de inversión asciende a más de 7.000 millones de euros en todas sus etapas.

Respecto a la protección, el vehículo incorporará suelo antiminas, blindaje Nivel Stanag 5/6 con kit add on, refuerzos selectivos en diferentes partes (laterales, frontal, torre...), revestimiento anti fragmentación (spall liner) y asientos balísticos. También está previsto dotar al vehículo de un sistema de protección activa, pendiente de contratación todavía.