Detenido un menor canadiense por actividades a favor del Estado Islámico

La Policía canadiense ha arrestado a un joven de Montreal por delitos relacionados con el terrorismo. Este individuo pretendía perpetrar al menos un atentado en nombre del Estado Islámico. Entre otras cosas, publicó comentarios amenazantes en redes sociales.

Se enfrenta a los siguientes cargos: proporcionar, poner a disposición, etcétera, bienes o servicios con fines terroristas; participación en actividades de un grupo terrorista; y facilitación de la actividad terrorista. Como es habitual en caso de menores, no se facilitan datos complementarios sobre las actividades de los investigados.

El detenido ha sido presentado ante la División de Menores del Tribunal de Quebec .