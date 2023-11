Díaz repite como vicepresidenta y se hace con cinco carteras: Trabajo, Cultura, Sanidad, Derechos Sociales y Juventud

Sumar consigue en la negociación con el PSOE una cartera más de lo que se esperaba. Al no haber reducción de la arquitectura del Consejo de Ministros, Yolanda Díaz contará con cinco ministerios.

Díaz repetirá como vicepresidenta y Ministra de Trabajo y tendrá a su cargo otros cuatro ministerios más. Ernest Urtasun será el próximo ministro de Cultura y recogerá el testigo de Miquel Iceta. La líder de Más Madrid será ministra de Sanidad, cargo que hasta ahora ostentaba José Manuel Miñones. Pablo Bustinduy será el ministro de Derechos Sociales y tomará el relevo de Ione Belarra. Por último, la dirigente de IU, Sira Rego será la nueva ministra de Juventud e Infancia, una cartera desgajada de Derechos Sociales.

Se confirma así que los morados no contarán con ningún ministerio y esta es la negociación que ha centrado todas las conversaciones durante este fin de seman. La pugna por el poder ha enturbiado y retrasado también la arquitectura de todo el Consejo de Ministros. La estrategia de Sumar de filtrar el nombre de Nacho Álvarez el viernes por la tarde como ministro por la cuota de Podemos no tenía por objeto reconducir las relaciones, sino, más bien, según reconocen en uno y otro espacio, salvar el relato, es decir que en la crisis cristalizada entre los de Díaz y los de Belarra, no pareciera que era la primera quien negaba a los morados un ministerio, sino que quedara de manifiesto que eran ellos quienes lo rechazaban. Y esto es así porque, según ha podido saber este diario, el propio Nacho Álvarez había trasladado a la vicepresidenta en privado hasta en tres ocasiones que no aceptaría el cargo de ministro si no lo avalaba su partido.

Una vez que los morados mostraran su malestar con la oferta con el nombre de Nacho Álvarez y después de denunciar que el resto de coaliciones de Sumar habían elegido a su propio ministro, Díaz llamó a Belarra para tratar de negociar in extremis. Sin embargo, la secretaria general de Podemos no volvió a coger el teléfono.