La portavoz del Gobierno, Isabel Celáa ha transmitido la posición del Gobierno a raíz de las noticias que se están produciendo tras la liberación del líder de la oposición Leopoldo López. Según ha confirmado, el Ejecutivo sigue de cerca los últimos movimientos. “Sabemos que Guaidó está junto a Leopoldo López y han hecho un llamamiento a manifestarse a la población de manera pacífica”.

La portavoz ha reiterado que el Gobierno de España desea “que no se produzca un derramamiento de sangre”. También confirman que “apoyamos un proceso democrático y pacífico. Deben celebrarse elecciones de manera inmediatas para la elección de un presidente”.

Además de pedir que no haya un derramamiento de sangre, la portavoz del Gobierno ha asegurado que la decisión de respaldar a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela fue una “decisión democrática” y en el Ejecutivo respaldan que “sobre ello no hay dudas, puesto que está legitimado para llevar a cabo la transformación en Venezuela”. En cuanto a un posible golpe militar, Celáa ha sido tajante y ha confirmado que “España no respalda ningún golpe militar”.