El PSOE se abre a gobernar Navarra con la abstención de Bildu aunque niega un pacto para la investidura

El PSOE no descarta gobernar en Navarra gracias a una abstención de EH Bildu, pero asegura que si la izquierda abertzale decide facilitar una investidura de la socialista María Chivite será a cambio de nada, porque en ningún caso los socialistas entrarán en negociaciones con Bildu.

Así lo ha expresado este lunes el secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos, quien ha afirmado que la gobernabilidad en España y la investidura de Pedro Sánchez no depende de la formación de gobierno en Navarra, justo lo contrario del mensaje que emitió la vicepresidenta del Ejecutivo en funciones, Carmen Calvo, hace escasos días.

Si Calvo vinculó los pactos en Navarra con la prioritaria formación de gobierno en España, este lunes Ábalos ha llegado a decir que la operación de permitir a la coalición de Navarra Suma (UPN, PP y Ciudadanos) gobernar la comunidad foral a cambio de que los dos diputados de UPN favorezcan la investidura de Sánchez en una segunda vuelta con su abstención tendría un efecto colateral indeseado: la pérdida de los apoyos de los seis diputados de PNV.

"La gobernabilidad (de España) pasa por los principales partidos", ha sostenido Ábalos refiriéndose a PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos. "No pasa por lo que ocurra en Navarra. La gobernabilidad no depende de Navarra. La investidura ahora tampoco está en función de dos votos", ha indicado en alusión a los dos diputados de UPN.

"No es trascendente esta situación. Lo que hemos dicho es que no nos vamos a apoyar en Bildu. A partir de ahí cada uno hace lo que quiere. No vamos a mantener ninguna negociación", ha dicho Ábalos, que no ha cerrado de este modo la puerta a que Chivite pueda sacar adelante su investidura con la abstención de Bildu.

Y la prueba de que los socialistas no van a negociar nada con Bildu estará el día 15 con la constitución de los ayuntamientos, ha avanzado Ábalos. El alcalde en funciones de Pamplona, Joseba Asiron, necesita del PSN para formar una mayoría alternativa a la derecha, pero los socialistas navarros se niegan a entrar en negociaciones con Bildu.