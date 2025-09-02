Estados Unidos y Marruecos realizan un ejercicio militar sobre control de puertos

La Marina Real de Marruecos y la Armada de los Estados Unidos han realizado un ejercicio conjunto de dos semanas de duración en el puerto de Casablanca, según un comunicado oficial. El entrenamiento tuvo como objetivo mejorar las habilidades de las tripulaciones de ambas naciones en materia de estudios hidrográficos y técnicos relacionados con la infraestructura portuaria.

Se llevaron a cabo numerosas actividades de campo, incluidas salidas al mar para realizar levantamientos hidrográficos con tecnología moderna, ejercicios de buceo técnico para inspeccionar y asegurar las instalaciones portuarias, y talleres de capacitación para las tripulaciones participantes. El ejercicio concluyó con una sesión de evaluación conjunta.