El PP se pone de perfil con la concentración de Vox ante un centro de menas

El barrio de Hortaleza, en Madrid, se ha convertido en el nuevo epicentro de la contienda política por la inmigración ilegal en España. El pasado domingo, un menor marroquí de 14 años que residía en un centro de menores violó a una niña. Acto seguido fue detenido y el juez ha decretado su internamiento.

Al día siguiente, dos pseudo justicieros, encapuchados, se plantaron en el lugar de acogida y propinaron una paliza a tres jóvenes inmigrantes. Uno de ellos, necesitó atención hospitalario.

Hoy, día tres, la polémica viene de la mano de Vox. En su cruzada contra los menores migrantes ha decidido convocar una concentración a sus puertas bajo el lema 'Vecino: exige seguridad'. A las seis y media de la tarde. La Delegación del Gobierno la ha prohibido. Pero el partido verde mantiene intactos sus planes.

El Partido Popular, de momento, ha optado por ponerse de perfil y no se sitúa ni a favor ni en contra de la movilización promovida por los de Santiago Abascal. "En este país, en libertad, todo el mundo se concentra y se manifiesta por lo que considera oportuno, siempre y cuando sea dentro de unos límites y garantice la seguridad", es todo lo que ha dicho la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz.

En una rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados, la dirigente leonesa ha puesto varios ejemplos de manifestaciones para mostrar su respaldo a este derecho constitucional. "En este país, el PSOE ha fletado autobuses para rodear instituciones cuando perdió una institución", en alusión a la Junta de Andalucía. "A la izquierda rodear este congreso porque Rajoy había tenido una mayoría para ser presidente".

En definitiva, ha defendido que "con las reglas del juego" y "haciendo las cosas como corresponde ", todo el mundo tiene derecho a sacar las pancartas a la calle. Aunque ha obviado tomar posición en el pulso que mantienen la Delegación del Gobierno en Madrid y Vox.

De la violación a una niña por parte de un menor migrante en Hortaleza sí se ha pronunciado en las últimas horas el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida: "Negar que hay un problema, que hay una alarma, en relación con los menas es negar una realidad. Al mismo tiempo que no se soluciona asaltando el centro de menas por parte de encapuchados y, por tanto, ahí es donde situamos la mayor parte de la sociedad".

Como publicó este martes LA RAZÓN, la dirección nacional del PP, en pleno pulso con Vox por el electorado de la derecha, busca una posición propia sobre el fenómeno migratorio en nuestro país. Con un claro endurecimiento del discurso.

Ayer, Alberto Núñez Feijóo vinculó claramente la llegada de personas en situación irregular con el aumento de la inseguridad. Así dijo que "España no puede ser una nación con las puertas abiertas a la delincuencia".