Europa confía en la tecnología española para su escudo de misiles antihipersónicos

Las amenazas evolucionan y los sistemas de defensa de los países deben hacerlo en paralelo. La guerra de Ucrania ha desvelado las flaquezas de los sistemas de defensa y uno de ellos está en el cielo. Hasta hace relativamente pocos años, el aire era territorio de cohetes, misiles y aviones, hoy hay otros actores o los mismos pero renovados. Los aviones están en constante desarrollo, de los cazas se ha pasado a los sistemas complejos de combate en los que el avión tripulado es solo el núcleo de un enjambre de gadgets, y de los misiles convencionales se ha pasado a los hipersónicos en distintas variantes.

Las amenazas tienen nombre y apellidos, Kinzhal, RS-28 Sarmat (Satan II) y Avangard rusos, Fattah iraní o DF-17 chino. Las defensas van más despacio, y ahí tenemos, por ejemplo, aún en desarrollo, el Sky Sonic israelí, el Martillo de Thor estadounidense (o el Glide Phase Interceptor contra los planeadores hipersónicos) y el Twister europeo, que será un todo en uno, ya hablemos de defensa ante misiles balísticos de alcance intermedio, misiles de crucero hipersónicos o altamente supersónicos, planeadores hipersónicos u objetivos más convencionales, como los mencionados aviones de combate de próxima generación. Twister ha sido diseñado en dos partes.

Europa tiene dos consorcios preparados para este desarrollo, ambos con una importante representación española, cuyo encaje no está del todo claro si finalmente ambos se aceptan en el proyecto Twister. De momento solo uno tiene financiación, el ya conocido programa Hydef. La UE ha dado 110 millones de euros para su desarrollo. El otro es el programa Hydis², y antes de que termine este mismo mes sabremos si finalmente podrá subirse también al carro del Twister.

Las características técnicas de Hydis² aún son una incógnita, si bien se sabe que el programa contempla el diseño de varios conceptos de interceptores así como de las tecnologías críticas asociadas para ofrecer las mejores soluciones de interceptación de cara al Twister.

Tecnología "made in Spain"

Fuera como fuere, la tecnología española tiene un peso importante en ambos, en Hydef a través de SMS, una empresa recientemente creada por Sener Aeroespacial, Instalaza, GMV y Escribano, más Navantia Sistemas y el INTA, que no están en SMS pero sí en el consorcio del Hydef. Por el otro lado está Hydis², en el que hay 19 empresas y 30 proveedores de 14 países europeos, invitados por la UE a presentar su propuesta. Aún no se han anunciado oficialmente todas las firmas integrantes de este consorcio, pero por parte de España estarán Indra, el gran sistemista nacional, y la gran misilística europea, MBDA, que no olvidemos que tiene una de sus cinco patas (países) en España (MBDA es el Airbus de los misiles).

Misil interceptor Aquila en Paris Air Show. Infodefensa.com Infodefensa.com

El gran valor de este nuevo contrincante en liza es la propia MBDA, que cuenta con sistemas propios como el Aster Block 1 y el Block 1NT, sobradamente probados y que pueden ser una base importante para el nuevo proyecto. La empresa paneuropea, la única con capacidad en el continente para competir contra los gigantes estadounidenses, presentó el pasado mes de junio en la feria de Paris Air Show la propuesta en la que han trabajado durante los últimos cinco años. La han llamado Aquila. No se puede olvidar tampoco que Indra es uno de los grandes radaristas del mundo y en el programa Twister una parte es el misil interceptor pero otra es el sistema radárico que localiza y sigue al objetivo, si bien aún no se sabe el grado de participación y en qué área del gigante nacional en el programa.

La implicación de tantos países en uno y otro proyecto ha sido valorada muy positivamente desde MBDA, por lo que puede suponer para toda la industria del continente. Según el CEO de la compañía misilística, Éric Béranger: "Este proyecto ofrece un beneficio significativo, ya que contribuye a la resiliencia europea y la soberanía tecnológica al mejorar la cooperación y la interoperabilidad entre los países de la UE”. Ese beneficio, según Béranger, no solo es estratégico, sino empresarial: “Este proyecto también contribuirá a reforzar la industria de sistemas de misiles soberanos en Europa, manteniendo y desarrollando experiencia, tecnologías y materiales críticos; impulsando así la competitividad industrial europea”.

Sea como fuere, la necesidad de una industria misilística fuerte en Europa está en la hoja de ruta de todos los países. De hecho, en España, la secretaría de Estado de Defensa ya ha trasladado a la industria en varias ocasiones durante las últimas semanas su interés por potenciar una empresa que diseñe y fabrique en territorio nacional. Por lo que ha podido saber Infodefensa.com, ante esta petición del Ministerio de Defensa, MBDA España ya ha dado un paso al frente ofreciéndose a ayudar en este proyecto.