Excusas para no estar en una mesa: "Algunos alegan que toman Orfidal o que es el cumpleaños de su hijo"

La semana del 22 al 28 de junio se llevó a cabo en España una lotería para desafortunados. Se sortearon medio millón de puestos (entre titulares y suplentes) para sentarse a pasar calor durante doce horas en alguna mesa electoral el 23 de julio. Después de la rifa endemoniada se desató el pánico en los hogares españoles. Fueron pocos los valientes que se lanzaron a abrir el buzón sin tener el corazón encogido. Pero tras la condena llegó la posibilidad de pedir clemencia. Arrancó el proceso de presentación de excusas para evitar cumplir con esta obligación constitucional. (Spoiler: no son tantas ni tan novedosas como pensábamos).

En la sede de la Junta Electoral de Zona de Madrid, una de las seis oficinas que prestan servicio en la comunidad, llevan desde el lunes de la semana pasada recibiendo apelaciones. Según explica un veterano funcionario a LA RAZÓN en una pausa, «los motivos son los mismos desde hace décadas, yo llevo en esto desde el 94 y se repiten como en un bucle». Tampoco se puede decir que hayan aumentado al tratarse de una fecha tan complicada. «Cada día atendemos aquí a unas 500 personas más los pliegos que nos envían por Internet con listados de entre 5 y 150 apelaciones», explica. A nuestra espalda, otra funcionaria con cara de sorpresa espeta a un hombre de aspecto asiático: «¿Está usted seguro de que tiene más de 65 años?». El ciudadano, originario de Sri Lanka, sonríe complacido. La verdad es que nadie le habría echado más de 50, pero, como logra probar que es mayor de lo que aparenta, se marcha encantado y liberado. La edad es uno de los motivos más claros y rápidos: si tienes entre 65 y 70 años puedes renunciar de manera voluntaria.

Otro de los eximentes rotundos es no saber leer ni escribir, aunque no basta con declararlo. Según cuenta este funcionario madrileño, «nos vienen chicos jóvenes diciendo que son analfabetos y luego comprobamos que tienen el Graduado Escolar en la información del censo». Los festivales de música e Interrail son dos clásicos de los comicios de primavera y verano. Al parecer, uno que está «saliendo mucho" estas dos semanas es uno macroconcierto de reguetón.

A las puertas de la oficina, Clara, de 18 años, asegura que no le preocupa demasiado perderse su primera cita con las urnas. No hay duda de que prefiere la gira en tren que tiene planeada con sus amigos entre el 17 y el 31 de julio por Amsterdam, Berlín y Praga. Con demostrar que compró los billetes antes del 29 de mayo, fecha del anuncio del adelanto electoral, no hace falta alegar nada más. Esto sirve para cualquier viaje contratado, aunque no basta con la reserva. Se ha tenido que desembolsar una cantidad económica para que sirva de excusa.

«Cuando tenemos dudas, elevamos el caso a un grupo de valoración. Si se trata de una causa médica, lo enviamos al forense. Si no, va a una junta en la que, al final, decide un juez», explica la misma fuente. «Se dan casos en que la persona llega diciendo cosas como que es el cumpleaños de su hijo o que es que toma Orfidal. Esto último no basta por sí solo, tiene que estar apoyado por un informe médico o un diagnóstico». La verdad es que (piensa una) si el Orfidal sirviera de motivo, no habría forma humana de celebrar elecciones en este país.

El castigo por ausencia no justificada puede incurrir en una pena de prisión de entre 3 meses y un año o multa de 6 a 24 meses con cantidades que pueden llegar a los 3.000 euros. Aunque no se trata de sanciones que se impongan a lo loco, lo cierto es que a la gente le preocupa mucho que puedan llegar a sancionarla y trata de tomárselo en serio.

Uno de los mitos más extendidos es que se puede designar a otra persona dispuesta a sustituirte en la mesa y cobrar los 70 euros, una posibilidad que, al menos en la Comunidad de Madrid, no es factible. Otra de las recientes novedades incluidas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) es que no puede quedar una mesa sin conformar en el colegio electoral. En la práctica, esto significa que nadie que haya sido citado como titular o suplente puede abandonar el recinto hasta que todas se hayan constituido y cualquiera puede ser asignado a otra aunque no sea la suya. «Eso de que el primero que acudiera a votar tenía que quedarse si no había gente suficiente ya no rige», aclara el mismo funcionario. Así que quien no haya resultado desagraciado con esta lotería puede madrugar sin miedo de quedar secuestrado todo el 23-J.