El PP exige a Díaz e Iglesias explicaciones por Errejón: "¿No lo nombraron ministro porque lo sabían y lo callaron?"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha reclamado este sábado "máximas explicaciones" a Yolanda Díaz y Pablo Iglesias, preguntando si conocían y ocultaron las presuntas agresiones machistas del exdiputado Íñigo Errejón y pregunta también si por ese motivo no lo nombraron ministro.

Bendodo ha criticado que la vicepresidenta del Gobierno "está callada" y "tiene que decir si lo sabía y lo tapó y promocionó a Errejón como portavoz" de Sumar en el Congreso, porque de ser así "es un tema muy grave". "Exactamente igual que el señor Iglesias tiene que explicar por qué no lo nombró ministro, o la señora Yolanda Díaz por qué no lo propuso como ministro. ¿Puede ser eso un indicio de que lo sabían y lo callaron?", ha cuestionado en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas de la sede del PP al tiempo que ha asegurado que todos los que lo conocían y lo taparon deberían seguir los pasos de Lorena Arenillas -quien no informó al partido de los abusos de Errejón, aunque hace un año que supo de un caso- y dimitir.

Para el dirigente de los populares, "desde el primero hasta el último" tienen que dar "máximas explicaciones". "Me refiero desde Pablo Iglesias, como líder de Podemos entonces, a Más Madrid y sobre todo, explicaciones urgentes, no a cualquier dirigente de Sumar, sino a la cabeza visible y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. Si Yolanda Díaz sabía estos hechos y promocionó a Errejón como portavoz es un tema muy, muy grave y deberían asumirse responsabilidades", ha resaltado.

Bendodo, ve a Sumar en "clara descomposición", ha incidido en "la paradoja de aquello que se llamaba el Gobierno más feminista de la historia, que era fruto del abrazo que se dieron Pablo Iglesias y Pedro Sánchez", en alusión a la coalición de PSOE y Sumar en 2020. "Sumar, Podemos, Más Madrid, que nos daban lecciones a todos, que iban a asaltar los cielos, están saliendo uno a uno por la puerta", ha indicado, para señalar que, a su juicio, "tiene toda la pinta de que lo sabían y lo taparon".

El vicesecretario ha dicho que desde el PP están con las víctimas de acoso sexual y agresión sexual. "El silencio no puede ser la solución", ha instado, antes de indicar que no les consta en su partido ningún caso similar.

Por otra parte, Bendodo ha asegurado que la parte socialista del Gobierno "está podrida por la corrupción" porque el "caso Koldo" que "afecta ya a 11 ministerios" y al propio PSOE, ya que "supuestamente, y nadie lo ha desmentido tajantemente, se llevaban bolsas de dinero a la sede de Ferraz".

Ha incidido en que la Audiencia Nacional ha pedido esta semana al Tribunal Supremo que impute al exministro José Luis Ábalos, recordando en este sentido que Pedro Sánchez ganó las primarias para liderar el PSOE "gracias al impulso" de Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, que "los principales actores de esta trama de corrupción".