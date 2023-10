PP exige a Yolanda Díaz y demás miembros del Gobierno una "condena rotunda" ante el "ataque terrorista" de Hamás

El Partido Popular quiere que el Gobierno en funciones, esa mitad de Pedro Sánchez y la otra de Yolanda Díaz se retraten también ante el ataque terrorista de Hamas contra Israel. Y es que desde el pasado sábado desde Podemos -uno de los brazos de Sumar que lidera la vicepresidenta del Gobierno-han estado lanzando críticas y memes contra el pueblo israelí y lo ocurrido mientras aumentaba el número de muertos.

Tras la reunión del comité de dirección del partido, el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper pidió a la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, y a "todos y cada uno" de sus compañeros en el Consejo de Ministros "una condena rotunda" en relación "al ataque terrorista de Hamás sobre Israel". Sémper inició su intervención con una condena "de la manera más rotunda y solemne posible" ante "los ataques terroristas que ha sufrido Israel, que han sufrido los civiles israelíes". "Sabemos, porque así nos lo ha comunicado públicamente el ministro de Exteriores, que hay dos españoles desaparecidos al tiempo que criticó la desinformación que hay del Gobierno al PP. "Tengo que decirles en este sentido, lamentándolo mucho, que a esta hora ni el ministro de Exteriores ni nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con el PP para informar sobre esta circunstancia", lamentó Sémper. Incidió así en que "por una cuestión de respeto institucional" convendría que "de manera formal" el ministro del ramo o el Gobierno en funciones se hubiera puesto en contacto con el partido ganador de los comicios generales para informar de las circunstancias de estas desapariciones. "No ha sido así y lo lamentamos profundamente, nos parece relevante y grave", recalcó. "Estamos preocupados por la reacción del Gobierno, que entendemos que ha sido la reacción de un Gobierno dividido que, por lo tanto, proyecta una imagen nefasta de nuestro país ante un ataque terrorista de esta envergadura y que tiene consternado a medio mundo", manifestó.

Criticas a medio gobierno

En esta línea, aludió a la "relevancia" que tiene que haya "diversos miembros del actual Gobierno en funciones y también socios parlamentarios de Sánchez que han justificado el ataque terrorista contra Israel". "Es verdad que en materia internacional el Gobierno vigente nos tiene acostumbrados a las discrepancias y al choque, nos lo demostraron con respecto a la cumbre de la OTAN y también en relación a la invasión a Ucrania", ahondó. "Medio Gobierno también en este ataque terrorista se muestra favorable o al menos pone paños calientes y no condena con la suficiente y necesaria contundencia el ataque terrorista de Hamás, por lo tanto creemos que este Gobierno está siendo irresponsable y que demuestra una debilidad extraordinaria en materia de política exterior", añadió Sémper.

Remarcó, en este punto, que la posición debería ser "fácil y clara", siempre "a favor de los derechos humanos y en contra del terrorismo". Además, en este caso, denunció que "se están cebando especialmente con las mujeres y con los niños". "Los ciudadanos españoles no podemos tolerar la vergüenza que supone la falta de contundencia de este Gobierno o la división de este Gobierno ante acontecimientos tan atroces", apostilló.

También lamentó que "la dependencia" que tiene Sánchez de "determinadas formaciones políticas que tienen cercanía ideológica y política con el entorno de Hamás está provocando esta falta de contundencia". "No tenemos que soportar semejante vergüenza los españoles y semejante imagen internacional", añadió.

Por ello, aprovechó para reclamar en las próximas horas una "condena rotunda por parte de todos y cada uno de los miembros del Gobierno en relación al ataque terrorista de Hamás sobre Israel" y "singular y especialmente por parte de la vicepresidenta del Gobierno en funciones que aspira a repetir en su cargo".

Conflicto

Sémper remarcó que no se está hablando "de una cuestión territorial", sino de una cuestión "que afecta a los valores occidentales". "Hamás, como organización terrorista yihadista, vulnera los derechos fundamentales", remarcó, y mentó a las mujeres y el colectivo Lgtbi. "Ante esto no caben medias tintas, no vale ser feminista de vía estrecha", sentenció.

Más adelante, abundó en el mensaje de que "no estamos hablando de un conflicto que tiene que ver con el territorio, no estamos hablando de un conflicto que se prolonga a lo largo de décadas", sino que "estamos hablando de una acción terrorista con conexiones con otras organizaciones yihadistas en la zona". "Quieren imponer una visión medieval de la vida y esto es a lo que nos enfrentamos", alertó.