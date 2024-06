Feijóo acusa a Sánchez de estar acorralado por la corrupción y pide que no eternice lo que es inviable

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se han medido en su primer cara a cara en el Congreso tras las elecciones europeas. En ella, el jefe de la oposición le ha echado en cara el "error" del que advirtió al presidente en su toma de posesión. Le reprochó que sea un Gobierno "acorralado por varios asuntos de corrupción, la mayoría de sus socios hacen aguas y ha perdido varias votaciones". Antes de producirse la respuesta del jefe del Ejecutivo ya se anticipó a augurar la respuesta: "Nos hablará de la derecha, la ultraderecha y el fango".

Feijóo le advirtió de que el PP ha conseguido tramitar más leyes que el Gobierno. "Se que nadie en su partido se atreve a decírselo, pero lo piensan" y le reiteró que "no eternice lo que es inviable. Esto no da más de sí" reclamando de nuevo elecciones anticipadas. "No tiene un gobierno sólido, no tiene mayoría garantizada, no tiene presupuestos ni una mayoría sólida. Déjelo ya" y pregunte en las urnas si quieren un Gobierno estable.

El presidente de los populares enumeró todos los frentes que tiene abierto Sánchez desde su derrota del 9J: Destacó cómo desde el Ejecutivo continúan con la "manipulación del CIS, la justicia le ha pedido que le deje trabajar en paz, se ha visto que aplicar la ley de amnistía no va a ser coser y cantar, lo sabía y lo ocultó; otra persona de su círculo más íntimo vuelve a estar investigada por corrupción -en referencia a su hermano David Sánchez investigado por fraude fiscal, prevaricación, malversación, delitos contra la Administración Pública y tráfico de influencias-, una más. También, le recordó que tiene una vicepresidenta, Yolanda Díaz, "que ha dimitido un poquito"; ¡y aún es miércoles! ¿Cree que se puede gobernar así? ", le espetó.

"Usted dijo que se iba a dar el gustazo de ganarme. El gusto es nuestro".

Feijóo incidió recordando a Sánchez que "no tiene un gobierno sólido, no tiene mayoría garantizada, no tiene presupuesto, no tiene una mayoría sólida que le apoye" por lo que trató de desvelar si "¿le va a entregar la presidencia de la Generalitat a Puigdemont para que le deje gobernar un poquito más? Aunque ya sabemos que su palabra vale tanto como los pronósticos del CIS de Tezanos", concluyó.