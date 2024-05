Feijóo advierte sobre la amnistía: "La respuesta de Europa llegará"

Más de 24 horas después de la aprobación de la amnistía en el Congreso, la medida de gracia sigue marcando la actualidad política, aunque compartiendo protagonismo con el "caso Begoña Gómez" y las crisis diplomáticas que ha abierto el Gobierno con Israel y Argentina. En este sentido, Alberto Núñez Feijóo ha reprochado que la "política nacional está ensimismada en amnistías, corruptelas y escándalos nacionales con proyección internacional" y eso, a su juicio, es un "drama". El líder del PP ha advertido, en todo caso, que "la respuesta de Europa llegará" ante la amnistía y se ha comprometido a que los eurodiputados del PP activen "todos los mecanismos" que permite el Estado de Derecho, inspirados en tratados y compromisos, para que se "apliquen en España" y dar la batalla contra la aplicación de la medida de gracia.

Feijóo ha asumido que "es evidente" que la respuesta corresponde a "jueces, magistrados y tribunales" y harán la "aplicación" que "consideren oportuna" y, ante esto, el PP "no puede más que aceptar" lo que dictaminen las instancias judiciales. No obstante, eso no quita que su partido va a buscar una respuesta en Europa para frenar la aplicación de la amnistía porque la Unión Europea es "garante del Estado de Derecho en todos los Estados miembros". "Estamos convencidos de que esta ley no respeta la Constitución", ha señalado Feijóo, recordando pronunciamientos de académicos, jueces o fiscales y los informes de los letrados del Senado y del Congreso que han advertido que es "inconstitucional" y han detectado "16 tachas de inconstitucionalidad".

Tras abordar la amnistía, Feijóo también se ha referido a las últimas informaciones que han aparecido sobre Begoña Gómez y ha asegurado que "si es cierto" que "desde la Moncloa se ha utilizado el poder y la influencia que da residir en el Palacio de la Moncloa para conseguir dinero de empresas participadas por el Gobierno y apropiarse el producto de ese dinero en beneficio particular de la esposa" es una situación de una "gravedad extrema" que puede tener una "responsabilidad penal. "Quiero ser prudente porque estamos hablando del Código Penal", ha señalado Feijóo.