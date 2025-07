Feijóo llama "encubridor" a Sánchez y deja claro que no irá a Waterloo a negociar con Puigdemont

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que de cara al Comité Ejecutivo Federal del PP de este fin de semana, habrá cambios. Así, ha confirmado que Miguel Tellado será el nuevo secretario general del partido y Ester Muñoz, la nueva portavoz de la formación en el Congreso. Cambios que llegarán, según avanzó, antes del sábado.

Así lo ha manifestado en el programa "Espejo Público" de Antena 3, donde también ha querido dejar claro que Cuca Gamarra, que "ha hecho un buen trabajo durante todo este tiempo", continuará en el equipo y se encargará de los asuntos de Interior y Defensa en la Cámara Baja.

En lo que a la corrupción y el PSOE se trata, Feijóo ha recordado que el PP cometió errores en el pasado y una moción de censura les echó del Gobierno. "Ahora hay un motivo a la semana para echar al señor Sánchez", ha asegurado el líder de la oposición. Es más, considera que por "decencia política" debería el secretario general de los socialistas debería presentar su dimisión.

Y en lo que a la trama de "mordidas" se refiere, Núñez Feijóo asegura que "el señor Koldo y el señor Cerdán son lo mismo (Navarra) y el señor Ábalos pertenece a un club distinto (Valencia)", pero en cualquiera de los dos casos, "hay que aclarar lo que ocurrió". Dicho esto, ha acusado a Pedro Sánchez de ser un "encubridor" por el chivatazo que le dio a Ábalos sobre la investigación a Koldo García. "Es inaudito", considera, que Sánchez siga insistiendo en que no tiene nada que ver ni sabía con lo que está ocurriendo. Y en el aire queda una posible financiación irregular del PSOE, asunto sobre el que si bien Feijóo no ha querido entrar en materia, ha dejado caer que está en manos de los jueces.

Sánchez, en su opinión, no ha presentado altura de miras y toda su trayectoria política se basa en "lo que me interesa a mí". "Para Sánchez solo existe Pedro Sánchez, ni España ni el PSOE", ha concluido el presidente del PP.

"No voy a ir a Waterloo"

"No puede ser que del cien por cien de los secretarios de Organización que ha nombrado Sánchez, uno se encuentre pendiente de una decisión del Supremo y otro en la cárcel", ha reprochado el líder del PP. En este sentido, ha señalado que estamos ante "un gobierno que ha secuestrado la política española y está cercado por la corrupción". Tanto es así, que según la prensa internacional, "España es igual a corrupción, a cárcel y a un primer ministro rodeado de corrupción".

Y se ha mostrado tajante para aclarar que "el señor Puigdemont sabe que no voy a negociar con él. No voy a ir a Waterloo". Es más, Núñez Feijóo ha asegurado que "nunca" ha mentido al expresidente catalán, el único que le "ha estafado" es Sánchez. Así, afirma que si a Puigdemont le va bien con Sánchez, adelante.

"España no está en venta, gobiernan las mayorías y no pueden mandar siete diputados", ha insistido. Y en este punto, ante quienes le indican cómo debe proceder... Feijóo recuerda que "el presidente soy yo". Hay que señalar que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cedió en el proceso de primarias ante el líder del partido.

"Ridículo" en la OTAN

"Escaldado con las encuestas", Núñez Feijóo señala ante sus detractores que tiene claro lo que va a hacer y hará una apuesta por la centralidad. Porque el 60% de los españoles está en la centralidad y estar en el centro no significa que no haya programa. "Me he presentado a cinco elecciones y he ganado en las cinco", ha recordado para rebatir a quienes cuestionan su liderazgo.

Núñez Feijóo presume de aquellas regiones en las que habrá presupuestos tras ponerse de acuerdo con Vox y asegura que hay que tener "criterio" y un "proyecto nacional para España", porque la política española está en situación "crítica", en "cuidados intensivos" por culpa de Pedro Sánchez.

El presidente del PP ha restado importancia a su reunión con el líder de Vox, Santiago Abascal y comenta que "no solo hablaron de una posible moción de censura a Pedro Sánchez sino de ciertos pronunciamientos de Vox que han beneficiado al PSOE. Era una reunión pendiente desde hace tiempo, ha matizado.

Por otra parte, ha querido destacar el "ridículo" de Sánchez con la OTAN. "Si lo que pretende Sánchez es polemizar con Trump, a este le da igual Sánchez", señala, y asegura que con quien ha quedado mal es con sus propios socios europeos. A su juicio, hay que hacer bien las cuentas y si no se puede llegar, pedir a la OTAN un "período más flexible". Lo que no puede hacer el jefe del Ejecutivo es "mentir a los ciudadanos". Nuestra política de Exteriores es "ridícula, ha aseverado.

Y también ha tenido unas palabras finales para la líder de Sumar: si Yolanda Díaz estuviese tan indignada no seguiría como vicepresidenta del Gobierno. Pero ahí siguen, junto a quienes "sí roban", matiza.