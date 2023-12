Feijóo defiende el mensaje del Rey: "Fuera del respeto a la Constitución no hay ley sino arbitrariedad"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que "fuera del respeto a la Constitución y a las instituciones no hay ley sino arbitrariedad". Así lo ha manifestado este domingo 24 de diciembre el líder popular en una publicación en la red social X tras el tradicional mensaje de Navidad del Rey Felipe VI. "En su mensaje de Navidad, el Rey Felipe VI ha defendido la vigencia de la Constitución como único garante de la convivencia y de un futuro con certidumbre para todos. Fuera del respeto a la Constitución y a las instituciones no hay ley sino arbitrariedad", ha zanjado el presidente del PP.

Por su parte, el diputado de Sumar, Íñigo Errejón, ha señalado, tras el tradicional discurso de Navidad del Rey Felipe VI, que actualmente se vive "un tiempo crítico de disputa por la democracia". "Vivimos un tiempo crítico de disputa por la democracia. No es polarización, es reconocer la soberanía popular o reclamar el derecho patrimonial del Estado de las oligarquías de siempre. La equidistancia ya es una elección", ha apunta Errejón. Así lo ha manifestado este domingo 24 de diciembre el diputado de Sumar después de que el Rey haya dejado claro que al margen de la Constitución "no hay ni democracia ni convivencia" posibles, al tiempo que ha reivindicado el rol constitucional que las instituciones tienen encomendado y la necesidad de que no solo estas lo cumplan sino de que respeten al resto en su cometido. El monarca ha reconocido que aunque hay otros temas que preocupan a los españoles, entre los que ha citado "la inaceptable violencia contra la mujer" o el acceso a la vivienda para los jóvenes y no ha mencionado otros como la guerra en Ucrania o el actual conflicto en Oriente Próximo, su deseo era hablar sobre la Constitución y España, porque "tienen mucho que ver con el desarrollo de nuestra vida colectiva".,