Feijóo: "El futuro de Mazón depende de la reconstrucción tras la DANA"

Carmen Morodo, subdirectora de LA RAZÓN, pregunta a Alberto Núñez Feijóo.

Su pareja tiene una reputada y larga trayectoria profesional. ¿Usted asume aquí y ahora que si llega al Gobierno regulará de inmediato el régimen de compatibilidades del consorte o la consorte?

Mi pareja lo es desde 2013, yo he sido presidente de Galicia hasta 2022. Nunca ha habido ningún problema. Las parejas de los presidentes del Gobierno anteriores no han tenido problemas, y la ley de contratos del Estado es la misma, los conflictos de intereses están regulados, la legislación española es clara. Si tú tienes una pareja que tiene patrocinios de una compañía, tú no puedes votar a favor de un rescate en beneficio de esa compañía siendo presidente del Gobierno. Es que es un disparate. Cómo es posible que tengas a una persona asesora financiada con fondos públicos que se dedique a recabar patrocinios de empresas privadas desde un sueldo público. No es posible que empresas públicas estén financiando la actividad comercial de la mujer del presidente del Gobierno. La legislación es clara. Sí que haré una oficina de conflicto de intereses que no dependa del Gobierno.

Se va a cumplir un año de la DANA, ¿está satisfecho con cómo avanza la reconstrucción y cree que lo que ha hecho el señor Mazón despeja su camino para seguir al frente del PP valenciano?

¿Estoy satisfecho por la recuperación? No. ¿La Generalitat ha hecho un enorme esfuerzo? Sí. ¿La Administración del Estado se lo ha tomado a broma? Sí. El Gobierno ni siquiera le ha perdonado el IVA a los 100.000 propietarios de vehículos que la DANA ha inutilizado. Fíjese qué falta de sensibilidad. ¿Se imagina qué oportunidad tenía el Gobierno de España de hacer un plan para la Comunidad Valenciana? Pero el otro día estaba pensando en qué pasaría si volviera a llover con la misma intensidad, y volvería a pasar lo mismo. Con el Gobierno con más dinero de la historia y con más recaudación fiscal de la historia, con más fondos Next Generation y que ha incrementado la deuda en un 40%... la Generalitat, con el dinero que ha tenido y la capacidad que ha tenido, ha hecho todo lo posible. Y el presidente Mazón ha hecho una remodelación de su Gobierno, Pedro Sánchez ha ascendido a los responsables. Mazón ha unido su futuro político a la reconstrucción, veremos el éxito de la reconstrucción para valorar el futuro político del presidente Mazón.

¿Ve razonable que sea el 50 aniversario de la llegada al trono de Don Juan Carlos I y que pase sin pena ni gloria?

50 años desde la Transición y la democracia en España no solo hay que recordarlos, sino celebrarlos. Yo estoy a favor de celebrar la Transición y mi partido lo va a hacer. La coronación de Juan Carlos es la Transición y la Constitución, y no excluyo a nadie de ahí.