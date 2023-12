Feijóo impulsará una comisión de investigación para revelar los acuerdos del PSOE y Junts en Ginebra

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dio la réplica al debate de tramitación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados.

Feijóo tildó de "bochorno y vergüenza nacional" la norma que el Grupo Socialista llevaba a la Cámara y que, apuntó, no firman ni los socios que la han pedido ni los miembros del Gobierno. Apuntó que, a diferencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "yo doy la cara para denunciar este atropello" y decir "sí a la igualdad de todos los españoles".

El jefe de la oposición advirtió de los verdaderos motivos que llevaban al PSOE presentar esta norma que, lejos de ir a mejorar las perspectivas de los jóvenes, las familias o el empleo, "nada de eso le incumbe a los autodenominados progresistas" porque "a Pedro Sánchez le importa solo Pedro Sánchez y solo le mueve su propio interés". Recordó que el líder del PSOE perdió las elecciones y dio lo que hiciera falta para seguir en el poder.

Tras las clases de derecho constitucional el "jurista López", dijo Feijóo que nada cambiará los hechos: "Este es el primer pago de su investidura" convencido de que, a lo largo de la legislatura, habrá más.

Advirtió de que desde el Gobierno "no se hace nada a favor de los intereses de los españoles sino "todo por Pedro Sánchez, todo por siete votos". Ante esto, Feijóo dio siete razones en defensa de la "mayoría razonable" de españoles "que ustedes consideran ciudadanos de segunda" y tildó de "fraude y corrupción política" lo que se estaba tramitando en el Congreso.

Para Feijóo "el Congreso se ha convertido en una Cámara triste, la más decadente y triste tras el 23F, la que afecta a nuestros derechos de la nación" insistiendo que es un "fraude" y recordando a Patxi López que él mismo votó en su día en contra de tramitarla. Para que esta norma se tramita, les recordó que han tenido que cambiar a la presidenta del Congreso, al letrado mayor y "a usted", que dijo, le sirve para que "le mantenga en su puesto de portavoz".

Desveló cómo, el PSOE contemplaba desde hace tiempo, que esto sucediera e hizo referencia a quien "hoy no está" -en referencia a Santos Cerdán. "Supongo que está preparando su próxima cumbre en Zurich o Ginebra" apuntando así que desde el Ejecutivo "han mentido con el agravante de la premeditación".

Dijo que "cambiar impunidad por poder, es corrupción, también degradar las instituciones. Permitir la corrupción es corrupción".

Y es que, el líder del PP recordó que Sánchez reconoció que solo se llevaba a cabo esta ley por la necesidad de siete votos.

Asimismo, Feijóo apuntó que no hay justificación para que la norma se tramite por vía de urgencia "porque no estaba en su programa" y, además, es una norma que solo firma el PSOE, no lo hace ni el Gobierno ni los socios. "No quieren que nadie se pronuncie sobre sus desmanes, intentan que los españoles se olviden, pero no lo harán".

El líder del PP destacó que con la amnistía no se resuelve el problema en Cataluña sino se extiende al resto de españoles. "Hay una ausencia total de convicciones, principios y valores en el PSOE" una "regresión inédita" porque no hay precedentes equiparables ni referencias análogas. Tildó de "obsceno" que López compare la amnistía de Portugal con la de Cataluña cuando en el país vecino se excluye la corrupción y el terrorismo.

Feijóo cargó contra la insistencia que tiene el Gobierno, además, de controlar la Justicia repasando del "fachas con toga" a los jueces por aplicar las leyes que el mismo gobierno aprueba. Apuntó que en la norma, "los españoles ya no somos iguales ante la ley, el Gobierno queda deslegitimado para exigir el cumplimiento de las leyes y se abre la veda para que se perdone cualquier delito. Si permitimos al gobierno dictar que los culpables son inocentes. ¿Qué impediría decir que los inocentes son culpables?"

Comisión

"Sí a la igualdad de todos los españoles y no a la amnistía", proclamó Feijóo. "España no merece un presidente secuestrado", incluído Sánchez y "no merece que se le selle la cartilla de presidente en Ginebra por un mes más", que se venda "de manera opaca y ante un mediador extranjero". Por ello, el líder del PP anunció que, si no les dan todos los detalles "abriremos una comisión de investigación para saber cuánto cobra cada mediador, qué negocian en nombre de los españoles. No la cerraremos hasta saberlo todo y comparecerán todos". Además, destacó que no sabe qué es más humillante si que comparen estas interlocuciones con bandas asesinas como ETA. "Fíjense, señores de Junts, por quiénes les toman", espetó a la bancada de los de Puigdemont.

Advirtió de que "nadie cree al presidente del Gobierno". Si el ausente Sánchez pretende convertir España en lo que ha convertido al PSOE, "que se olvide", dijo Feijóo. Afirmó que el PP no permitirá una nación "a la medida de sus intereses" y reiteró que utilizarán todos los recursos a su alcance para que no entre en vigor y "lo haremos con la Constitución". Terminó su discurso lanzando dos vivas, "aunque no le molesté al Gobierno: Viva la democracia y viva la Constitución".