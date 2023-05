Feijóo pide “la confianza para ser presidente del Gobierno" e insta a Cs a plantearse su "utilidad"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha mostrado su satisfacción ante la convocatoria de un “nuevo ciclo” después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez haya anunciado la convocatoria de un adelanto electoral para el próximo 23 de julio. "Anunciar elecciones no oculta lo ocurrido ayer", apuntó Feijóo.

“Los españoles han dicho basta, hasta aquí hemos llegado” y agradeció que se haya producido una victoria nítida, pero más, “que se haya empezado a ganar una forma de hacer política” aunque, advirtió de que “el sanchismo no ha sido derogado todavía” y España está a derogarla en 54 días. “Ahí los españoles decidirán qué camino quieren” y aprovechó ya para pedir “una mayoría clara y contundente para iniciar nuevo rumbo” y así dejar atrás cinco años “para olvidar”.

Recordó que han sido cinco años del PSOE, Podemos, con Bildu, con independentistas, “han sido suficientes”, donde las consecuencias para la nación “son evidentes y forman parte de un modelo agotado que debe terminar para siempre” y “la España que no ha soportado cuatro lustros no puede aguantar más” y, ante los que proponen una legislatura de “más de lo mismo” instó a responder en las urnas.

Feijóo cree que Sánchez quiere que los resultados pasen desapercibidos pero “yo, no” y subrayó que “se han abierto alternativas de gobierno en la práctica totalidad de los territorios” y donde no se ha producido ha sido por un puñado de votos. Por ello, felicitó al partido y le ha convocado, desde ya, para “ampliar" esos resultados en los próximos comicios. “Afrontamos el reto de la mejor versión del PP. Unidos, serenos y comprometidos con nuestro país”.

Para esa España, Feijóo ofrece “un gobierno preparado y pide una oportunidad en nombre de la moderación, la serenidad y el respeto institucional”, sabiendo que no va de sustituir un gobierno por otro sino de que una política frívola deje paso a otra responsable y una a la sociedad”.

Sobre la convocatoria electoral, el líder del PP recordó que le había pedido a Sánchez que diera el paso para haberlas celebrado en mayo. “Es preocupante el tiempo perdido" donde subrayó que, además, despoja a España de un momento clave como es la presidencia de turno de la UE.

España “quiere pasar página y empezar un tiempo nuevo” por lo que desde ya ha pedido “la confianza de los españoles para ser presidente del Gobierno”.

Valoración de resultados

Será mañana cuando el PP convoque a la Junta Directiva Nacional para analizar los resultados y ahí harán un análisis grueso y el análisis "más fino" será el que realicen los presidentes autonómicos en sus respectivos territorios. Sobre la oferta que hizo a Pedro Sánchez de que gobierne la lista más votada" Feijóo dijo que lo mantiene. "No caduca" y se mostró abierto a hablarlo con los socialistas y si puede o no ser un manual de conducta para la formación de gobiernos. "Es algo que está en nuestro código de regeneración democrático y no lo voy a cambiar aún".

Sobre el voto exterior hay pocos votos de diferencia, sobre todo en Castilla La Mancha, hasta que se celebre el escrutinio final, "podría haber la posibilidad de algún cambio" aunque no cree que sea fácil.

En cuanto al hundimiento de Ciudadanos, Feijóo apuntó que ya contactaron con los que creían que podrían aportar en sus listas y ya se les incluyó antes de las elecciones, "sin trampa ni cartón" y, "los que no se han incorporado porque no lo consideraron o no se lo hemos ofrecido, les toca plantearse si siguen siendo útiles para el cambio". Además, destacó que hay territorios donde Ciudadanos no ha obtenido representación que ha hecho que no logre el PP la mayoría absoluta.

En cuanto a las conversaciones con Vox para la conformación de gobiernos autonómicos o municipales reconoció que ya se había establecido un primer contacto con el partido de Abascal para felicitarles como "un manual de conducta que no hay que perder". No adelantó más sobre los acuerdos postelectorales ya que dijo es algo que debe hacerse a partir de mañana.