Feijóo pierde la segunda votación y rechaza abstenerse en una investidura de Sánchez

Alberto Núñez Feijóo tampoco ha conseguido los apoyos suficientes en segunda votación durante el debate de investidura. Este viernes se ha reproducido prácticamente el mismo marcador que el miércoles, con 172 votos a favor del líder del PP (Vox, Coalición Canaria y UPN) y 177 en contra (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG). En esta ocasión, como el miércoles, también hubo un incidente porque un diputado de Junts (Eduard Pujol) se equivocó y dio el "sí" en lugar del "no" lo que obligó a la Mesa a deliberar si aceptaba el "error" o lo daban por bueno: finalmente, se consideró el voto nulo. Con este debate de investidura, se ha activado ya la cuenta atrás para unas nuevas elecciones y Pedro Sánchez tiene, como máximo, hasta el 27 de noviembre para ser investido si quiere evitar una repetición electoral.

El debate, en esta ocasión, ha sido mucho más breve porque los tiempos de intervención estaban limitados a 10 minutos para Feijóo (como candidato) y a cinco minutos para el resto de grupos parlamentarios. No obstante, Feijóo sí ha aprovechado para "retratar" a Sánchez con las cesiones a los independentistas: "Amnistía, ¿sí o no? Referéndum, ¿sí o no? No se pidió el consentimiento a los españoles. No hay consentimiento para ello", ha señalado. "No va a admitir el cinismo de que nos pidan luego lo que ustedes se niegan a hacer ahora con el partido más votado por los españoles", ha advertido, en referencia a que Sánchez pueda intentar pedir una abstención del PP para ser investido pese a que perdió las elecciones.

Puente acusa a Feijóo de utilizar la Corona y el Parlamento para reforzarse internamente

Óscar Puente ha vuelto a subir hoy a la tribuna de oradores para dar la réplica al líder del PP.. Un debate con resultado conocido de antemano, por lo que el portavoz del PSOE ha acusado a Feijóo de “utilizar” a la Corona y al Parlamento para “reforzarse internamente”.para reforzarse, le ha espetado, recomendándole que, para eso, mejor “convoque un congreso” de su partido en el que pueda plantar cara a quienes le hacen oposición interna dentro del PP. “Atrévase”, le ha espetado, desafiándole a “aprender algo del Sr. Sánchez”.“El final del “verano azul” -en alusión a la campaña del PP el 23J- llegó y usted partirá”, ha dicho Puente, recuperando el tono de la canción, para anticipar que el país avanzará en el futuro en una agenda de progreso y concordia en la que el PP no saldrá en “la foto” de los avances sociales. “Pregúntese por qué”, ha sentenciado.

Abascal y UPN

Santiago Abascal (Vox) ha sido duro con Sánchez, al que ha acusado de ser el "presidente más corrupto" de la historia de la democracia porque ha asegurado que "no puede haber mayor acto de corrupción" que haya un "político amnistiando a otro político para mantenerse en el poder". Además, Abascal ha retado a Sánchez a que, si de verdad tanto teme a Vox, saque a su partido de los gobiernos autonómicos cediendo los votos socialistas al PP: "Pero no lo hará porque usted no cree en nada".

El diputado de UPN, Alberto Catalán, se dirigió a EH Bildu a quien les dijo que "nunca estarán legitimados a hacer política ni en Navarra ni en España quien lleva a asesinos en sus listas". Reprochó a la bancada socialista de "blanquear" a los herederos de ETA. "Estos son sus socios y está cometiendo un gravísimo error a la hora de pactar con ellos cualquier cosa. No todo vale por mantenerse en el poder" por lo que reiteró su "sí" con más motivos a Feijóo.

Sumar e independentistas

Marta Lois (Sumar) ha acusado a Feijóo de "arrogante y soberbio" y ha señalado que el debate de investidura es una "farsa" porque "no tiene los votos". "Sabe que no va a gobernar porque está atado de pies y manos a Vox", ha afirmado Lois, que salió de la sesión del martes mal parada frente a Feijóo.

Teresa Jordà (ERC) ha sido dura con Feijóo, pero también ha aprovechado para reivindicar la independencia de Cataluña y atacar instituciones del Estado como la Monarquía (ha dicho que es una "familia de ladrones y corrupta") o la Guardia Civil y Policía Nacional (los ha definido como "piolines"), lo que puede empeorar el clima de confianza con el PSOE para las negociaciones. Ante este insulto, la portavoz del PP, Cuca Gamarra pidió que se retirara del diario de sesiones ese apelativo a los policías.

Míriam Nogueras (Junts) ha mantenido el "no" al PP porque "no ha traído ni una sola propuesta para resolver el conflicto político entre Cataluña y España" y ha reprochado que los populares hayan votado "en contra del incremento de inversiones en Cataluña" o "del modelo de escuela catalana".

El portavoz de EH Bildu, Oscar Matute consideró que el PP quiere "abolir avances" como el "escudo social". Instó al “cordón sanitario” de la derecha española, y puso en valor que el racismo, la misoginia no es de acuerdo de debate y afeó al PP sus acuerdos con Vox. En esa línea reprochó al PP que venga a pedir casi que "le regalemos el ministerio de Interior, a Santiago Abascal" . "Ustedes no quieren poner un cordón sanitario a Vox y la Cámara le han puesto el cordón sanitario a ustedes. Nos da igual Vox y el PP, que el PP y Vox porque el orden de los factores no altera el fascismo". Matute también criticó a Feijóo por haber dicho que no quiere los votos de EH Bildu porque “no se puede reprochar lo que nunca ha tenido. No le apoyaremos jamás”, le espetó.





Su cara a cara con Feijóo fue uno de los más acalorados porque al portavoz, Aitor Estebanno le gustó ni que les respondiera a la vez que a EH Bildu ni que le recordara sus derrotas electorales y dejó ver que continúa molesto. “Votaremos en contra de su investidura, con más razones que el miércoles”. “A su partido y al PNV nos separa un abismo”.

Esteban dijo queél también “tiene principios” y en virtud de ellos le reprochó al PP que siga teniendo de compañero de viaje a Vox. “Si el PNV no ha entrado a negociar con el PP es porque tenemos principios que coinciden con los valores y preocupaciones europeas que nos impiden estar en la misma ecuación que Vox”. Esteban reconoció que no conocía a Feijóo y le pareció “decepcionante en lo territorial” y “arrogante” al tiempo que le reprochó que confunda “la sorna con la provocación” y lamentó que no quiere tender puentes con el PNV. “Fue un discurso que sonaba más a desafío que a conciliación. Su soledad es hoy mayor que la de hoy”. “No sabemos quién es Feijóo, pero sí sabemos que no es quien dice ser”, indicó Esteban en referencia a que se puede confiar en él. “Pero nuestra sensación es justo la contraria”.