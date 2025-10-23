Feijóo retrata a Sánchez como el mayor problema para afianzar la fiabilidad internacional de España en la OTAN

"España ha dejado de ser un país fiable". Con esta contundencia ante los últimos movimientos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que han puesto en duda el compromiso de España con la OTAN y con la Casa Blanca, el presidente del Partido Popular, ha recordado el "aislamiento internacional" al que se enfrenta España, después de que el secretario general de la organización Mark Rutte negase que el Ejecutivo pueda obtener las cifras señaladas para el gasto en Defensa de cara al próximo curso.

Obviando la libertad que ha dado Feijóo a los presidentes de Extremadura y Aragón para convocar elecciones ante la falta de presupuestos en sus territorios, el jefe de los populares no se ha querido olvidar de la complicada situación que atraviesa España con sus socios de la OTAN. "El berrinche de España en la reunión del pasado mes de julio le está saliendo muy caro a España" con una gran pérdida de credibilidad que no ha dejado de erosionar las relaciones entre la Casa Blanca y el Palacio de la Moncloa.

Desde Bruselas con los compañeros del grupo popular en el Parlamento de Europa, la figura de Sánchez no ha pasado desapercibida. Ante el enésimo ataque de presidente de los Estados Unidos, alegando que España no "juega en equipo", a Feijóo no le ha temblado el pulso y ha recordado que el culpable de la pérdida de relevancia en el mapa internacional es el líder de los socialistas. "Sánchez cada vez es un problema mayor para la estabilidad y la fiabilidad internacional e interna de la Unión Europea... Estamos observando que el primer ministro español genera una enorme desconfianza de los aliados", ha sentenciado.

Derivadas de la negativa de España a aumentar el gasto en Defensa o la "cortina de humo" de Palestina para tapar los escándalos de corrupción que cercan al entorno familiar del presidente del Gobierno, las reprimendas se han convertido en la tónica habitual desde Washington. Para el líder de los populares, del presidente del Ejecutivo ya no está en la toma de decisiones de Europa, debido a las acciones de sus socios que son más cercanas a Rusia que a Estados Unidos o Europa.

Trump y los senadores republicanos se han hartado de Sánchez

Ya no solo el presidente de EEUU, Donald Trump, ha mostrado su desconfianza con Sánchez. Gracias a la sesión celebrada este jueves en el Capitolio, los senadores republicanos han rechazado las promesas de España y han pedido a Trump una mayor contundencia. "Es un grave error la decisión del presidente Sánchez de no llegar al 5%, y trabajaré para que se revierta", ha afirmado el embajador escogido para España, Benjamin Leon, ante las quejas de los congresistas que han acusado al Gobierno de España de "fortalecer y arengar" las acciones de la banda terrorista de Hamás

"En un momento en el que Rusia incrementa sus provocaciones contra nuestros aliados comunes, España está fallando en afrontar estos riesgos de seguridad. Además, sigue estrechando lazos económicos con Pekín, que son muy peligrosos", ha sentenciado uno de los congresistas republicanos.