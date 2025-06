Feijóo: "Sánchez no debería volver de la cumbre de la OTAN como presidente"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de "ridículo" internacional el "desmentido" del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien anunció ayer que España tendrá que invertir en conjunto el 3,5 % del PIB en capacidades militares puras, unas horas después de que Pedro Sánchez anunciara un acuerdo de exención.

"El desmentido de ayer del secretario general de la OTAN es uno de los mayores ridículos internacionales de la política exterior y de la política de defensa que jamás ha cometido España", ha declarado el líder popular en una intervención en el Foro Abc.

A su juicio, Sánchez no debería estar hoy en La Haya en la cumbre de la OTAN representando a España y, si en esta reunión se confirma el desmentido de Rutte, ha explicado, "no debería de volver de allí" como presidente del Gobierno. Sánchez participa hoy en la cumbre tras haber anunciado el pasado domingo un acuerdo con la OTAN que permitirá a España no comprometerse a llegar a un 5 % de su PIB en gasto militar.

Un acuerdo fruto de una negociación tras su rechazo a asumir ese porcentaje y que, explicó, quedó rubricado en una carta de Rutte. Sin embargo, el secretario general de la Alianza dijo este lunes que la OTAN está "absolutamente convencida" de que España tendrá que invertir en conjunto el 3,5 % del PIB en capacidades militares puras en función del acuerdo que saldrá de la cumbre de La Haya.

Para Feijóo, si se confirma esta nueva visión de la OTAN sobre los compromisos de España, Sánchez habrá "mentido" tanto a los aliados como a los españoles, ante quienes se presentó el domingo "para desinformar y cambiar el foco de los problemas" nacionales y "se inventó un acuerdo que no ha durado ni 24 horas".