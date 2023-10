Felipe González responde escandalizado a la pregunta de si él se hubiera fotografiado con Puigdemont: "¡¿Por quién me toma?!"

El ex presidente socialista Felipe González, pese a que en un principio manifestó su intención de no hacer declaraciones, acabó por manifestar su opinión cuando los periodistas le preguntaron sobre si él se hubiera fotografiado en las mismas circunstancia junto a Carles Puigdemont. Con un claro, directo e irónico "¿Por quién me toma?" quiso zanjar la cuestión sin dejar lugar a las dudas.

La hipotética escena a la que se refiere el periodista que le pregunto es la imagen que se difundió el lunes del número tres el PSOE, Santos Cerdán, reunido con el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, en Bruselas, que es la ciudad donde el dirigente independentista se encuentra huido de la justicia española.

El encuentro constituyó un intento de los socialistas de avanzar en las negociaciones para lograr un voto de Junts que posibilite la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, con una posible amnistía, un nuevo estatuto e, incluso, un referéndum como telón de fondo.

Aunque González ya desde un principio confesó su deseo de no estropear el histórico evento de la jura de la Constitución por la princesa Leonor, no pudo evitar al final acabar contestando a varias preguntas de los medios que lo abordaron mientras salía del Congreso de los Diputados. "Hoy es el día de Leonor", recordó hasta en dos ocasiones.

González quitó hierro a la ausencia en el acto de los parlamentarios nacionalistas, llegando a sugerir que ninguno de ellos habría respaldado el proyecto de la Constitución de 1978 de haberla tenido que votar.

Además, cuando se le preguntó si le incomodaba que el cambio de actitud de Ferraz hacia Puigdemont, tal y como dejó claro la fotografía del lunes, el que fuera líder de los socialistas aseguró que "yo también soy el PSOE".