Ferraz da autonomía a Illa y descarta el bloqueo

La resaca de la victoria de Salvador Illa se paladeaba todavía hoy en Ferraz. El triunfo del PSC va más allá de lo estrictamente electoral, supone un aval a la política que Pedro Sánchez ha desplegado en Cataluña, pero puede suponer también un elemento de desestabilización en la legislatura, en caso de que Carles Puigdemont cumpla la amenaza de retirar el apoyo al Gobierno central en Madrid. En Ferraz dan autonomía al líder del PSC para que entable negociaciones con los actores políticos catalanes que considere, sin condicionar ni poner límites a esas conversaciones. En este sentido, los socialistas ya han avanzado que no se plantean hacer presidente a Puigdemont, aunque esto pueda mermar la mayoría de la investidura de Sánchez. "El Gobierno de Cataluña se decidirá en Cataluña, ni en Madrid ni en ningún otro sitio", señalan desde la dirección.

En Ferraz esto no preocupa. "No hay ninguna repercusión en la gobernabilidad", ha zanjado la portavoz del PSOE, Esther Peña, tras la reunión de la Ejecutiva. En la misma línea que han mantenido fuentes gubernamentales durante toda la campaña, los socialistas creen que los partidos independentistas no tienen incentivos para hacer caer a la coalición progresista, y dar paso a la derecha, y apelan a los acuerdos que se han rubricado para mantener la entente actual. "El PSOE firmó acuerdos de gobernabilidad con muchos partidos, también con Junts y ERC, y el Partido Socialista cumple sus acuerdos. No tengo ninguna duda de que el resto hará lo mismo", ha incidido Peña.

No obstante, nada hay por escrito que garantice a Sánchez un horizonte de estabilidad, más allá de que "no hay otra alternativa", según señalan los socialistas. Este horizonte de incertidumbre no se corresponde con el ambiente que se ha vivido hoy en Ferraz, donde un presidente "feliz" ha sido recibido entre aplausos por su Ejecutiva. Este optimismo en el diagnóstico también se hace extensible al futuro en Cataluña. En el partido tampoco valoran que haya una repetición electoral, porque aseguran que hasta la fecha, los ciudadanos castigan a quienes perciben como responsables del bloqueo. Esto, pese a que desde ERC hayan declinado favorecer un gobierno en minoría del PSC y los Comunes.

El resultado de las catalanas supone un empujón para Sánchez en la carrera electoral que tendrá su próxima cita, el próximo 9 de junio. Los socialistas se recrean en los buenos resultados que han obtenido en las últimas convocatorias, vascas y catalanas, y trasladan que las europeas serán un plebiscito para la figura de Alberto Núñez Feijóo y un PP que ha sido cuarta fuerza en los últimos comicios. Peña ha invitado a los populares a volver a la "senda del consenso" y no ha perdido oportunidad de recordar que se puede renovar el Consejo General del Poder Judicial "mañana mismo".