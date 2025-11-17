García Ortiz defiende que la Justicia debe "solucionar" los problemas y "no crearlos", mientras pide acercarse a la ciudadanía

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido esta mañana que la Justicia debe ser aquella que se acerque a la ciudadanía para ser "solucionadores de problemas y no creadores" de ellos, en referencia a la causa abierta contra él en el que se se le acusa de revelación de secretos.

En este sentido, y en una clara referencia al mismo proceso, García Ortiz ha defendido que se debe cambiar el modelo de justicia penal existente para que la instrucción de los procesos judiciales por la vía de lo penal lo asuma el Ministerio Público que él dirige.

"Es ineludible un cambio, la única forma de perseguir las nuevas maneras de delincuencia es que la investigación la asuma la Fiscalía, no porque los jueces de instrucción no sean capaces sino porque tenemos que dar respuesta a fenómenos que tienen que trascender lo local", ha recalcado.

Aboga por "despojarse" de aquello que aleja a la Justicia de la ciudadanía

En esta misma línea, García Ortiz ha recalcado que es necesario que la Justicia llegue "a cada rincón" para "servir a los ciudadanos", al tiempo que ha puesto en valor que esta es la principal función de la Fiscalía, aunque ha lamentado "que a aveces se nos niega con determinados perjuicios".

El fiscal general del Estado ha hecho estas consideraciones durante el acto de toma de posesión de la nueva fiscal superior de Galicia, Carmen Eiró. Así, García Ortiz ha apelado durante su intervención a la colaboración institucional y ha reivindicado el trabajo del Ministero Público. Todo ello al mismo tiempo que ha pedido modernizar la institución.

No obstante, el fiscal general ha abogado por que la Justicia se "despoje" de todo aquello que los aleja de la ciudadanía. "Necesitamos despojarnos un poco de algún ropaje que nos aleja de la ciudadanía, de la gente... Necesitamos acercarnos y ser los solucionadores de problemas no los creadores de problemas, ese debe ser nuestro empeño", ha señalado también.