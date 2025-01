El Gobierno insiste en defender a "su fiscal general" pese a los indicios

Pese a los nuevos datos que se van conociendo sobre la investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el Gobierno mantiene su defensa y apoyo al que consideró "su fiscal". En esta ocasión ha sido el turno del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha asegurado otra vez que el Ejecutivo le "apoya y respalda". Y no solo eso, también ha querido mostrar su "sorpresa" por los argumentos que han llevado al juez a citarle como investigado el próximo 29 de enero en la causa que tiene abierta por revelación de secretos.

Unas declaraciones que Bolaños ha hecho esta mañana en un acto en el que ha coincidido con García Ortiz, la inauguración del curso de la 63ª promoción de acceso a la carrera fiscal. Allí, en declaraciones a los medios, ha vuelto a cargar contra la investigación abierta y a mostrar su respaldo al fiscal General: "Este Gobierno apoya y respalda no solo al fiscal general, sino al último fiscal de nuestro país que persiga el delito y cuente la verdad". "Y lo vamos a seguir haciendo", remarcó.

De hecho, no ha dudado en apuntar que está "convencido" de que el Tribunal Supremo (TS) acreditará que "el fiscal general del Estado cumplió su función, persiguió el delito y contó la verdad". Y es que, en opinión el ministro, "no existe ninguna base probatoria" y "ninguna evidencia", en referencia a los indicios que llevan al juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado a llamar a comparecer a García Ortiz.

En este sentido, Bolaños ha señalado que "España es un Estado de derecho con todas las garantías", lo que supone que "no se puede condenar a nadie si no existen pruebas". No obstante, se mostró convencido de que "la verdad se abrirá paso". Por ello, ha isnsistido en que la causa "continuará" y finalmente habrá una resolución "fundamentada en pruebas" que acredite que el responsable del Ministerio Público no vulneró la ley

.

Porque tanto Bolaños como el Gobierno mantienen, pese a las pruebas e indicios, que el fiscal general y su equipo lo que hicieron fue tratar de aclarar los contactos con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.