El Gobierno recuerda a Trump que España "no es un BRIC" y que tiene el octavo gasto militar más alto de la OTAN

El Gobierno respondió este martes al nuevo presidente de EEUU, Donald Trump, que España tiene el octavo gasto militar de la OTAN y que "no es un BRIC", en referencia a que este mandatario lo haya situado entre el grupo de naciones emergentes del que forman parte Brasil, Rusia, India e China, .

A esta cuestión se refirió la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que fue preguntada por unas declaraciones realizadas por Trump en la Casa Blanca nada más tomar posesión este lunes.

Preguntado por España, el presidente estadounidense criticó que no eleve el gasto militar hasta el 5% y aludió al país como uno de los Brics, a los que dijo que puede llegar a imponer unos aranceles del 100% en este nuevo mandato que ha iniciado.

En el Despacho Oval, al ser preguntado sobre la aportación de menos del 5% de varios países de la OTAN a la Alianza Atlántica, incluido el caso español, ha asegurado que España forma parte de los BRICS. "Creo que España está muy por debajo. Y, sin embargo, son de los BRICS. (...) Y, si los BRICS quieren hacer eso, está bien, pero vamos a imponer al menos un arancel del cien por cien a los negocios que hagan", ha declarado. Las siglas de los BRICS provienen de sus países fundadores: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, si bien actualmente está compuesto por once miembros plenos, que incluyen a Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán e Indonesia. También cuenta con varios países socios.

A este respecto, Alegría señaló que "evidentemente España no es un BRIC, no es un país emergente" y añadió que no sabía si la afirmación del presidente estadounidense fue "una confusión o no".

"España es un socio fiable"

En todo caso, tras felicitar al nuevo inquilino de la Casa Blanca, la portavoz apuntó que España es un "socio fiable" de las naciones con las que colabora y, de acuerdo con los datos de los últimos meses, el "principal motor económico" en la UE.

En cuanto a la inversión militar de España, apuntó que España es el octavo país en gasto militar de la OTAN si se tiene en cuenta el porcentaje de inversión. También resaltó que el país viene siendo un "socio fiable" y "responsable" de esta organización militar.

Así, explicó que actualmente hay 3.800 militares españoles desplegados en el exterior en misiones de paz, "muchas de las cuales" destacó que son operaciones de la Alianza Atlántica.

Por otra parte, Alegría fue preguntada sobre que el dueño de Tesla, Elon Musk, realizará este lunes, en los actos por la toma de Trump, un saludo con el brazo que algunos han comparado con el que hacían los nazis. La portavoz dijo que este empresario ha aclarado que no era esa su intención, aunque el parecido era "bastante inquietante".

En este sentido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha felicitado al recién nombrado presidente de EEUU, Donald Trump, le ha ofrecido “la colaboración de la Comunidad de Madrid” y ha dicho que se encargará “personalmente” de demostrar que España no es parte de los países BRICS.

La presidenta regional ha comenzado su intervención en un desayuno informativo organizado por el Foro de la Nueva Economía deseando “todos los éxitos” al presidente Trump y ha aprovechado para condenar “la situación a la que nos ha llevado el Gobierno por aislamiento”.

Díaz Ayuso considera que “esta toma posesión va a cambiar muchas cosas” y ha lamentado que “nuestro Gobierno y el ideario progresista” ha llevado a que EEUU nos vea “alineados con dictaduras y países empobrecidos”, algo que, ha dicho, “nos lo hemos ganado a pulso”.

Por ello, la presidenta madrileña ha insistido en que desde la Comunidad de Madrid va a demostrar que esa no es la realidad de “la mayoría de las administraciones” y ha condenado que el presidente Pedro Sánchez “no nos hace ningún favor liderando un frente contra EEUU” porque cree que “debería ser nuestro principal aliado”.

“Estamos en una situación que espero que consigamos revertir entre todos porque hace flaco favor a los intereses de toda España”, ha añadido.