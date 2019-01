Iglesias abre la puerta al pacto con Errejón

Pablo Iglesias y la dirección de Podemos siguen en «shock». Los acontecimientos de los últimos diez días han agitado el partido, coincidiendo, además, con la ausencia del secretario general, de baja por paternidad. Son conscientes en su equipo de la trascendencia de lo ocurrido desde que, el fatídico jueves 17, Íñigo Errejón sacara a la luz su plan oculto para concurrir a las elecciones autonómicas de mayo con la plataforma de la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena. Este viernes, con la convocatoria del Consejo Ciudadano Estatal para el próximo 2 de febrero, Iglesias trató de recuperar la iniciativa política y de lanzar un mensaje a los suyos: será este órgano el que debata cómo ha de afrontarse la crisis interna desencadenada por Errejón así como todas sus derivadas, entre ellas, el descabezamiento del partido en Madrid tras la dimisión de Ramón Espinar de la Secretaría General.

El Consejo Ciudadano Estatal es el máximo órgano de dirección del partido y, al ser la del próximo sábado una convocatoria extraordinaria, se dedicará en exclusiva a discutir y reflexionar sobre el camino a seguir para restañar las heridas. El Consejo Estatal está capacitado para tomar cualquier decisión que afecte a la postura política y a la estrategia de la formación. Es, además, el único órgano de Podemos en el que están representadas tanto la dirección nacional como las de todos los territorios. Una circunstancia especialmente relevante después de que una decena de líderes regionales hicieran pública también este viernes la Declaración de Toledo para pedir a la dirección estatal y al sector «errejonista» dos cosas: «Unidad y negociación». Allí podrán dar su opinión los firmantes de este documento, coincidentes todos ellos en censurar la «deslealtad» de Errejón a espaldas del partido pero también unidos en la necesidad de estudiar la conveniencia de pactar con él una lista conjunta que garantice un mejor resultado en los comicios de mayo en Madrid y evite un efecto contagio en los demás territorios. «Nos hacemos falta todas y todos. Es la hora de cooperar y no de competir», señalaron tras la cumbre a la que fueron convocados por el líder de Castilla-La Mancha, el «pablista» José García Molina. En el partido consideran que no es «casual» que Iglesias haya convocado al órgano que permite un diálogo entre la dirección y los territorios, justo cuando los líderes regionales, incluso algunos que se han destacado por su cercanía a Iglesias, hayan hecho pública su apuesta por la «negociación, la reponsabilidad, la coordinación y la unidad».

Llegado el caso, el Consejo Ciudadano Estatal podrá someter a votación de sus miembros una propuesta en torno a esta cuestión e, incluso, poner en manos de los inscritos, a través de una consulta, la estrategia a seguir. De momento, la posición de Iglesias y de la dirección que él preside no ha cambiado oficialmente desde que el propio secretario general la fijó tras conocer la fuga de Errejón. Dejó claro entonces que Podemos concurriría con su propia lista a la Comunidad de Madrid y se echaría a un lado en la capital para facilitar que Carmena pueda revalidar la Alcaldía. Sin embargo, la convocatoria del Consejo Estatal y la disposición de la dirección estatal de abrir el debate y de escuchar a los territorios constituye un movimiento significativo, que algunos miembros del partido interpretan como un primer paso de cara a poder dar marcha atrás y abrir la puerta a una eventual negociación con la plataforma de Carmena y Errejón que evite el cisma y la competencia en las urnas. Será en todo caso un debate estratégico, toda vez que, a pesar del órdago de Errejón, la crisis política no ha tenido su traslado a la dimensión orgánica del partido, ya que a la dimisión del ex número dos no ha sido secundada por ningún «errejonista» en el Congreso ni ha habido ningún conato en los territorios de dar forma a una plataforma similar a la creada por Carmena en Madrid.

Sin confirmación oficial al respecto, es previsible que Iglesias no acuda a la reunión del Comité Ciudadano Estatal. Un extremo que no implica necesariamente que el secretario general no tenga intención de participar en este foro. En el celebrado en noviembre, Irene Montero, en ese momento de baja y al cuidado de sus hijos, participó vía telefónica.