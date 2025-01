Imbroda cree que se está "despreciando" al Gobierno de Melilla en el "intento" de reapertura de la aduana comercial con Marruecos: "¡Basta ya!"

El presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha entrado esta mañana, vía telefónica, a los estudios de Prado del Rey para someterse a una entrevista ante los micrófonos de 'Las Mañanas de RNE', que ha sido conducida por el periodista Josep Cuní.

En este sentido, el presidente autonómico se ha mostrado molesto con el Gobierno central y con el Gobierno de Marruecos después del "intento" fallido de la semana pasada de reabrir la aduana comercial entre Melilla y Marruecos. Una molestia que se agravó aún más después de que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, asegurase que todavía "no hay una fecha concreta para la reapertura", a pesar de que expresó su compromiso en abrir las aduanas.

Por ello, el presidente de Melilla ha reconocido que, en su opinión, "se está despreciando al Gobierno de la ciudad autónoma", en referencia a que, desde el Gobierno autonómico, carecen de algún tipo de contacto o información adicional a la que se enteran por los medios de comunicación. "Somos los actores principales, ¡basta ya!", ha aseverado con contundencia.

Imbroda ha asegurado también que, la decisión de bloquear la reapertura de la aduana comercial, cree que se debe a que Marruecos tiene otros intereses. "Yo entiendo que Marruecos no quiere reabrir la aduana que había en Melilla y sí quiere que, la que no había en Ceuta, lo haga [...] Y creo que se debe a razones políticas y económicas", ha reconocido el barón del PP.

Además, ha acusado a Rabat de cerrar la aduana de forma "unilateral y hostil", asegurando que la decisión "nos pilló a todos en babia". En este sentido, ha achacado al país marroquí de sentirse cómodo con la situación: "Marruecos está a gusto si Ceuta y Melilla están ahogadas económicamente".

Imbroda pide legislar en el reparto de menores "de manera contundente" y "no de boquilla"

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, también se ha expresado sobre la crisis migratoria que sufre España en la actualidad, especialmente el archipiélago canario y, en menor medida, Ceuta y Melilla. En este sentido, Imbroda ha asegurado que cree que "habría que buscar la fórmula de legislar o la fórmula de acordar, pero de una manera contundente, no de boquilla y no haciendo política", la cuestión de los menores migrantes no acompañados que llegan a España.

Así, Imbroda ha afirmado que lo que le pasa al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, es que "muchas veces no se sabe" si el Ejecutivo nacional "lo que quiere es reventar al Gobierno canario con el Partido Popular o realmente lo que quiere es ayudar".

Además, según ha recordado, la cuestión de los menores migrantes no acompañados comenzó en la primera década del siglo XXI y "fue muy grave". "Nosotros llegamos a tener un centro que tenía capacidad para algo menos de 400 y se multiplicó casi por cuatro", ha detallado el presidente, que ha recordado que en aquel momento él también pidió "solidaridad" al resto de comunidades autónomas, "la mayoría del PSOE", y fue "un fiasco total" en general.

En este contexto, Imbroda ha defendido que el Gobierno central "tiene que tomar cartas en el asunto", "asumir responsabilidades" y "poner recursos", porque la ciudad autónoma o Canarias no tienen "los medios suficientes para poder atender a esta avalancha de menores".

"Yo creo que hay que sentarse, despojarse de color, evidentemente, de todos, y no en función de quién está en el Gobierno nacional o no. Entonces vamos a hablar profundamente del tema. Es delicado, es complejo, porque hay leyes orgánicas dando las competencias de los menores a las comunidades autónomas, pero el Estado tiene que asumir las responsabilidades", ha sentenciado.