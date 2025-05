Interior activa la orden para no sancionar el consumo y la tenencia de drogas en coches estacionados

La polémica instrucción del Ministerio del Interior sobre la tenencia y consumo de drogas en coches estacionados es ya una realidad. La Orden General de la Dirección General de la Policía Nacional ha publicado este lunes el documento "surtiendo plenos efectos", según el texto al que ha tenido acceso LA RAZÓN. Una circunstancia que también se provoca en la Guardia Civil.

Esta medida generó un gran malestar entre los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que vieron la medida como una "trampa" basada en un "grave error legal". El departamento de Fernando Grande-Marlaska argumentó que el interior de un vehículo contaba con "privacidad" y expuso diversas sentencias en esta línea.

De esta forma, la Secretaría de Estado de Seguridad difundió una instrucción con el objetivo de regular la actuación de Policía Nacional y Guardia Civil respecto a la tenencia ilícita o al consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en el interior de los vehículos particulares utilizados "exclusivamente como medios de transporte estacionados".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Blanca Millez Agencia EFE

"Se aclara que el consumo o tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, cuando no estuviera destinado al tráfico, en el interior de un vehículo particular utilizado exclusivamente como medio de transporte estacionado, no se considera subsumible en ninguna de las infracciones administrativas descritas por la citada ley", señala el documento.

"Esta Instrucción se publicará en la Orden General de la Dirección General de la Policía y en el Boletín Oficial de la Guardia Civil, surtiendo plenos efectos a partir de su publicación", señala el último punto del documento firmado por Rafael Pérez. Esta circunstancia se ha materializado este lunes por lo que los agentes deberán cumplir las órdenes desde hoy mismo.

"Seguridad jurídica" para los agentes

Para Ibón Domínguez, portavoz de Jupol, el Ministerio del Interior ha hecho "uso de forma torticera" de los textos judiciales. Considera que para proporcionar "seguridad jurídica" a los agentes, Marlaska debería modificar el artículo de la normativa para que quede "meridianamente claro que sí se pueden registrar vehículos".

A su juicio, es "absolutamente imprescindible y necesario" este tipo de intervenciones para "garantizar la seguridad ciudadana". El objetivo no debe ser otro que "no fomentar desde las instituciones públicas el consumo y la tenencia de las sustancias estupefacientes". "Creemos que va a ser desgraciadamente la derivada de esta instrucción", lamentan.

Por ello, solicitan que se modifique ese artículo, que Interior se ponga a legislar de forma urgente para que policías nacional y guardias civiles tengan las "herramientas jurídicas para poder seguir sancionando". Una medida que por el momento tendrá que esperar mientras en las calles se viven las dudas de los funcionarios sobre las dudas sobre las sanciones por consumo y tenencia de drogas en coches estacionados.