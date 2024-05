Jorge Verstrynge desmiente la "enfermedad" que alegó Ione Belarra e Irene Montero como motivo de la marcha de Lilith Verstrynge

Jorge Verstrynge desmonta la "enfermedad" que aducieron los líderes de Podemos como motivo de la marcha de la número tres de la formación, Lilith Verstrynge.

La exsecretaria de Organización de Podemos y diputada en el Congreso de los Diputados dejó todas sus responsabilidades políticas a finales de enero sin dar ninguna explicación sobre su marcha de la política.

Una salida misteriosa sobre la que la formación política trató de tapar cualquier rumor de desavenencia con las líneas del partido tras la ruptura con Sumar. Entonces, la formación trató de instalar el mensaje de que los motivos de su abrupta marcha correspondía a motivos de salud. La líder de Podemos, Ione Belarra, se despedía entonces de su exnúmero tres de la siguiente manera. "Lo fundamental es que te cuides y que estés bien". La número dos, Irene Montero, hacía lo propio. "La prioridad ahora eres tú". Lilith Verestrynge ni compartió sus mensajes, ni dio señales sobre su marcha.

Ahora, cuatro meses después, su padre, Jorge Verstrynge, en una entrevista en el Canal de Coronel rompió su silencio y desmitió que estuviese enferma. "Cuando ella se fue, hubo dos o tres que dijeron que estaba muy malita". "No estaba malita, se fue porque no lo veía y punto". Según el exdirigente también morado, su hija decidió marcharse a causa de la deriva que había tomado la formación, cada vez más aislada en su lucha interna con Sumar. Para Lilith Verstrynge, según su padre, la formación morada "no cumplía los objetivos para con el país que hicieron que ella entrara a colaborar con Podemos". "Se dio cuenta de que aquello no iba a ningún sitio, se ha terminado", recalca en la citada entrevista.