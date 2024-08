José Manuel García-Margallo: «El Brexit nos daba una oportunidad para recuperar la soberanía de Gibraltar»

Cuando fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores, en su estreno, se atrevió a decir: «¡Gibraltar, español!». Sigue a disposición del PP y, «sobre todo, de España» porque asegura que ese ha sido su «norte vital» desde que entró en política. Ya trabaja en un nuevo libro y estará «muy activo» reflexionando sobre todo lo que acontece.

Dos jugadores de la selección española celebraron la Eurocopa gritando: «¡Gibraltar, español!» y les han sancionado por «desprestigiar el deporte». ¿Cuál es la importancia de Gibraltar para España? ¿Es motivo de reprimenda?

La reivindicación de Gibraltar ha sido constante desde que se perdió en el Tratado de Utrecht en 1713. No ha habido ningún dirigente español, salvo Puigdemont y sus partidarios, que no lo haya reclamado. Figueras, primer presidente republicano declaró en las cortes de 1873 “el objetivo de la nación debe llevarnos a Gibraltar”. Castelar fue aún más rotundo, “Inglaterra no puede ser nuestra aliada mientras posea Gibraltar” y Claudio Sánchez Albornoz dijo “si hay un español que no se avergüence de decir que España no debe reclamar Gibraltar, ya me avergüenzo yo por él”.

El Gobierno de Sánchez lo sabe. Por eso, cuando firmó en 2019 el acuerdo que supone consolidar para siempre un régimen fiscal privilegiado para Gibraltar, se cuidó de resaltar que no modificaba la posición jurídica de España respecto a la soberanía y jurisdicción en relación a Gibraltar. Es decir, la españolidad del Peñón. Lo que han dicho Morata y Rodri. Lo que sorprende es que los británicos pueden decir que Gibraltar es inglés y, al parecer, nosotros no podemos decir que Gibraltar es español.

¿Por qué sostiene que el acuerdo del Gobierno Sánchez consolida un paraíso fiscal?

En cualquiera de los miles de folletos que los asesores de inversión reparten por el mundo para atraer inversiones a Gibraltar se subraya los atractivos fiscales del Peñón. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tiene en Gibraltar un tipo máximo del 29% y, lo que es más importante, no grava las ganancias de capital. En España el tipo máximo es del 47% más el tipo que aplican las Comunidades Autónomas y además se gravan las plusvalías. El tipo del Impuesto sobre Sociedades es del 12,5%, uno de los más bajos de Europa y en España el general es del 25% . Pero, con todo, eso no es lo más relevante. Lo importante es que no grava en absoluto los beneficios que las sociedades gibraltareñas obtengan fuera del Peñón. Es decir, todos. En Gibraltar no hay IVA. No hay Impuestos Especiales sobre el alcohol, el tabaco ni los derivados del petróleo y la tasa sobre el juego online es del 1% cuando en España es del 20%.

Las consecuencias son obvias. Gibraltar, con una superficie y una población muy limitada y sin recursos conocidos, tiene una renta per cápita de ochenta mil euros, la tercera en el mundo. La renta per cápita en el Campo de Gibraltar es de once mil euros, muy inferior a la media española. Sabemos que el acuerdo que están negociando Londres y Bruselas supone el desmantelamiento de la Verja y eso significa que no habrá controles entre el territorio gibraltareño y el resto del territorio español. El alcohol, el tabaco y los derivados del petróleo podrán circular sin limitación de cantidades.

Es obvio que, si permites que las sociedades establecidas en Gibraltar entren en la UE en las mismas condiciones que las españolas, nadie se va a instalar en la Línea pudiendo vender desde Gibraltar sin pagar impuestos.

¿Hay una letra pequeña?

Por desgracia, los medios de comunicación lo que no han destacado

¿Estamos ante una «tercera» rendición?

Sí. En el momento en el que España renuncia a tratar la soberanía, está en un camino extraordinariamente peligroso. Cuando, además de renunciar a ella lo que hace es permitir que se perpetúe un régimen fiscal privilegiado en el sur de la península y garantiza de facto que ese régimen no se va a poder cambiar, a mi juicio es irrecuperable y supone una rendición de nuestros intereses.

¿Siguen los pasos de la cesión que se hizo con el Sáhara? ¿Por qué cree que se renuncia a la soberanía?

En mi libro « Gibraltar, la segunda rendición» comienzo con una cita de en la que Unamuno cuenta que cuando un amigo extranjero le preguntó en 1913: «¿Qué quiere España?». Su respuesta fue tajante: «España no quiere nada, quiere que la dejen en paz. Y así, hasta Dios le ha dejado de su mano». Una vez que este Gobierno ha renunciado a la oportunidad de aprovechar la ocasión que el Brexit nos daba para recuperar la soberanía y ha accedido a consolidar un régimen privilegiado, lo demás, va cuesta abajo.

¿En qué cree que va a consistir el Acuerdo que negocian la UE y Reino Unido?

Nadie lo conoce, no lo saben las Cortes ni tampoco la oposición. Creo que el gran triunfo de Albares va a consistir en que haya dos tricornios en la aduana que trasladan al puerto y otros dos tricornios en la aduana que trasladan al aeropuerto y ya está. No se va a conseguir nada más. Aquí el tema grave es renunciar a reivindicar la soberanía y permitir que se establezcan unas islas Caimán en el sur de Europa que van a impedir el desarrollo de la zona por los siglos de los siglos.

¿En qué consistió la propuesta que hicieron cuando era ministro de Exteriores?

Tenía varias patas que, a mi juicio, satisfacían todos los intereses y, especialmente, los de los españoles. En primer lugar, un periodo de cosoberanía hispano-británica, lo que permitiría que Gibraltar se incorporase al mercado interior, desmantelar la Verja y garantizar que los derechos de los españoles en el Peñón fuesen idénticos a los de los gibraltareños. Solución que era coherente con el Tratado de Utrecht que postula que si el Reino Unido renuncia a la propiedad de Gibraltar se dará a la Corona de España la primera opción antes que a otros para redimirla, y a las resoluciones de Naciones Unidas, que obligan al Reino Unido a descolonizar el territorio aplicando el principio de integridad territorial y no el de autodeterminación.

La cosoberanía abarcaría tres cuestiones: Asuntos Exteriores, Defensa e Inmigración. En materia de relaciones exteriores, porque esa es la condición, que los Tratados establecen para que Gibraltar siguiese teniendo acceso al mercado interior. En defensa porque permitiría establecer una base conjunta entre Gibraltar y Rota, que ahora es imposible a causa de las disputas sobre el espacio marítimo y aéreo. En inmigración, porque solo así se puede garantizar el control de unos de los fenómenos claves para el futuro.

La segunda pata era la autonomía en el resto de las materias que está previsto por los constituyentes en el artículo 144 de la Constitución Española. La tercera pata, la doble nacionalidad para los gibraltareños: la española y la británica; La cuarta y probablemente una de las más importantes era hacer una zona económica especial que abarcase al Peñón, el Campo de Gibraltar y a Ceuta y Melilla con lo que no hubiera habido régimen discriminatorio para los pueblos de al lado.

Como es obvio la creación de la zona económica especial exige como condición previa la regeneración de un territorio muy abandonado en la actualidad y la creación de infraestructuras que permitan su desarrollo, lo que crearía puestos de trabajo de forma inmediata y un porvenir brillante de firma mediata. Añado que para eso podríamos contar con fondos europeos, como prometió el Consejo en el año 2022 cuando por primera vez se habló de cosoberanía y ya se ha hecho en el conflicto irlandés.

Ahora, todo esto se ha abandonado porque me temo que el Gobierno tienen mucha prisa para presentar el acuerdo como un éxito. Por cierto quiero aclarar que el entonces presidente del partido popular Pablo Casado, en la sesión parlamentaria donde se discutía el Consejo Europeo del 17 y 18 de octubre, fue muy claro, “ Lo que hay que hacer es seguir la negociación que planteó el Gobierno de España con el partido popular y decir que hay una propuesta de cosoberanía que es buena para todas las partes (…) que podría haber doble nacionalidad y se podrá hacer un área económica especial entre Gibraltar, el Campo de Gibraltar y Ceuta para poder competir con Tánger” La dirección actual del partido popular ha seguido esta misma posición.

¿Qué pasó con todas esas propuestas?

La propuesta de la cosoberanía no es nueva. La plantearon Matutes, Piqué, Aznar con Blair... estaba en el horno, pero los británicos no tenían ningún incentivo para hacerlo y el Brexit, era una ocasión de oro para conseguirlo. Por eso la llevé ante todas las instancias imaginables, en la Comisión de descolonización de Naciones Unidas de octubre de 2016; en las instituciones europeas; en la Cumbre Iberoamericana de Cartagena de Indias, donde obtuve el apoyo de todos los países iberoamericanos.

Cuando salí del Ministerio, me sustituyó Dastis y sus primeras declaraciones fueron que la cuestión de soberanía quedaba al margen de las negociaciones. Si rindes la carta mayor, la negociación entra en una deriva en la que solo puedes perder. Ahora, lo único que parece discutir el Gobierno español es la presencia de la Guardia Civil en los puestos fronterizos del puerto y del aeropuerto. Los únicos que permanecerán cuando se desmantele la Verja. Ni siquiera parece que exijan el uso conjunto del aeropuerto, que hay que recordar, que está construido sobre un istmo que nunca fue cedido por España, fue ocupado por los ingleses aprovechando un permiso temporal para hacer frente a una epidemia.

¿Le ha sorprendido que no esté presente en la reforma de la Ley de Extranjería el ministro de Exteriores?

¡Cómo no me va a sorprender! La extranjería es un fenómeno complejo que lo va a ser más porque la población de África se va a duplicar de aquí a cincuenta años, aumentará la renta per cápita y, cuando ocurre eso, aumenta la tentación de emigrar a Europa. Mientras que, cuando son muy pobres, emigran a países de al lado. El destino natural para África es Europa y los países de frontera somos solo tres: Grecia, Italia y España.

El consenso al que hemos llegado los europeos es que solo nosotros podemos decidir los emigrantes que entran en territorio europeo. No lo pueden hacer las mafias. Y eso exige favorecer la migración regular y combatir la irregular. Para ello hay que controlar las fronteras dando más recursos a nuestras Fuerzas de Seguridad y a la Agencia Europea encargada de la protección de las fronteras de la Unión. Exteriores tiene que tener una interlocución privilegiada. Además, es imprescindible que los países de origen y tránsito echen una mano para controlar las salidas, pero también para aceptar la repatriación de las entradas irregulares y aquí la acción exterior es insustituible.

Sánchez perdió dos votaciones importantes en el Congreso. ¿Tiene margen para seguir gobernando?

No ha gobernado nunca, lo que ha hecho es estar en el Gobierno. Desde las elecciones del 23J se ha centrado en satisfacer las reivindicaciones de los separatistas de los que depende. No tenemos presupuesto porque en el Parlament de Cataluña no se pusieron de acuerdo sobre la autorización de un casino en Tarragona. Tampoco ha sido capaz de aprobar el techo de gasto para 2025 y lo tendrá ahora más difícil cuando no pueda sacar adelante el régimen singular de Cataluña que ha prometido a ERC.

La financiación singular que exige de ERC, ¿la ve posible?

No me lo parece. Por desgracia a los españoles no parece importarles mucho el Estado de derecho, el abuso del decreto ley, la ocupación de la administración pública, lo consideran “technicalities” de constitucionalistas pero reaccionan rápido cuando les exigen pagar más para que paguen menos los que sostienen a Sánchez.

Compromís, la Chunta e Izquierda Unida ya han dicho que no van a aceptar semejante discriminación. Es más, muchos militantes socialistas no podrían volver a sus distritos si aceptasen semejante desafuero. El pacto fiscal puede suponer para el PSOE un desastre similar al que sufrió la UCD en Andalucía cuando propició la abstención en el referéndum de autonomía de 1980.

¿Usted esperaba la "performance" de Puigdemont?

Claro que sí. Ni Sánchez ni ERC se podían permitir el lujo de detener a Puigdemont antes de la investidura de Illa. Puigdemont tampoco estaba dispuesto a entrar en prisión. Si de verdad hubiese querido presionar a las bases de ERC para impedir la investidura de Illa hubiese venido antes de la votación de los militantes. Cuando me enteré que el CNI había recibido órdenes de no seguir a Puigdemont no me cupo la menor duda. Lo que no me imaginé nunca es que le permitiesen pasear por Barcelona como un crucerista de verano, diese un mitin a plena luz y se largase sin más.

¿Puigdemont intentará doblegar a Sánchez?

Puigdemont dijo una cosa muy clara: «Las condiciones las pone el que da la ayuda, no el que la pide» y ya le dijo cuáles eran sus condiciones: quería ser presidente de la Generalitat y para eso Illa tiene que abstenerse. No lo ha hecho. Puigdemont no le va a dejar respirar ni un minuto.

Después de la ruptura con Vox, ¿ve más fácil un acercamiento con Junts?

Con Junts es imposible la aproximación mientras no desista de una postura independentista. Se puede coincidir en propuestas concretas como bajar el impuesto sobre la renta o reducir la burocracia o incentivar la economía. Un entendimiento de fondo no es posible. El PP no puede ceder un centímetro en lo que Cánovas llamaba las verdades madre: la unidad de España, la integridad territorial, los derechos y libertades fundamentales, el Estado de derecho, la igualdad de los españoles y la solidaridad interterritorial. En el siglo XXI una nación es un entorno de solidaridad o, simplemente, no es una nación.