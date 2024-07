«Gibraltar es español»: la prensa británica se hace eco de los cánticos de La Roja

Los jugadores de la Selección Española de Fútbol celebraron el lunes en las calles de Madrid la consecución de la cuarta Eurocopa. Frente a la plaza de Cibeles, y ante la presencia de más de medio millón de personas, según las cifras de la Delegación del Gobierno, los futbolistas españoles, capitaneados por Álvaro Morata, corearon una y otra vez «Gibraltar es español». Un cántico estrechamente relacionado con su rival en la final de Berlín, la Inglaterra de Gareth Southgate, al que ganaron por 2 goles a 1.

«Que a mí me lo han hecho pasar muy mal allí», comentó Morata antes de reivindicar, quién sabe si en broma o en serio, la soberanía española sobre la colonia británica. El ‘7’ de La Roja hacía referencia a su paso por el Chelsea, club londinense donde no terminó de cuajar. Minutos después, era Rodrigo Hernández quien le tomaba el relevo con la misma cantinela. «Gibraltar es español», repitió el mediocentro español, elegido mejor jugador del torneo continental.

La situación adquirió entonces un cariz completamente surrealista. Y es que Rodrigo juega a las órdenes de Pep Guardiola en el Manchester City, el campeón de la Premier League. Un detalle que le recordó el propio Morata durante la celebración. «Escucha, que tú juegas en Inglaterra, socio», le replicó el todavía delantero centro del Atlético de Madrid, cerca de fichar por el AC Milan. ¿Cómo ha sentado esta consigna en la prensa inglesa? Esto han recogido los principales diarios del país:

La BBC informa que los futbolistas españoles «han liderado a la multitud en los cánticos de ‘Gibraltar es español’ en las celebraciones de su victoria en la capital, Madrid». Y añaden: «El centrocampista Rodri, que también juega en el Manchester City inglés, fue uno de los que corearon el cántico (…) Más tarde, el capitán del equipo, Álvaro Morata, dirigió a la multitud con el mismo cántico».

La corporación británica recoge que «Gibraltar es actualmente un territorio británico de ultramar con una población de poco más de 34.000 habitantes. Fue cedido a perpetuidad por España a Gran Bretaña en el Tratado de Utrecht de 1713 y se convirtió en una importante base naval». Recuerda también que «su población ha apoyado en dos ocasiones el dominio británico en referendos, pero España ha mantenido su reivindicación sobre el territorio. Ha habido desacuerdos sobre cómo vigilar la frontera desde que Gibraltar abandonó la Unión Europea con el Brexit».

En el plano futbolístico, la BBC señala que Gibraltar «es miembro de pleno derecho de la UEFA desde 2013 y presentó su propio equipo en la Eurocopa 2024» y que acabó como última clasificada del Grupo B «con 0 puntos; entre sus derrotas figura la sufrida a domicilio ante Francia (14-0), la mayor goleada de la historia de la antigua campeona».

The Guardian se hace eco de la reacción oficial del Gobierno de Gibraltar, que ha expresado este martes a través de un comunicado su decepción «al observar que varios jugadores de la selección española masculina de fútbol celebraron su victoria en la Copa de Europa con cánticos de comentarios rancios sobre Gibraltar».

El diario londinense recoge los hechos y añade que «Morata recordó más tarde a Rodri que jugaba en un equipo inglés –el Manchester City–, éste respondió: ‘Me da igual’». «Las acciones del jugador fueron respaldadas por algunos políticos conservadores y de extrema derecha», añade The Guardian, que reproduce las declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en Telecinco: ‘Los jugadores no dijeron nada que la mayoría de los españoles no crean’. Y la reacción de Javier Ortega-Smith –a quien describe como un «miembro destacado del partido de extrema derecha Vox»–, quien retuiteó un vídeo del cántico con un escueto: ‘Sí’».

El rotativo británico informa también de lo sucedido en La Moncloa durante el recibimiento a los campeones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Los cánticos no fueron el único elemento polémico de las celebraciones del lunes. Cuando el equipo fue recibido por el presidente socialista del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el palacio de La Moncloa de Madrid a primera hora de la tarde, el defensa del Real Madrid Dani Carvajal habría hecho un gesto al apartar la mirada del primer ministro mientras le estrechaba brevemente la mano».

El conservador The Telegraph arranca su artículo de la siguiente forma: «Rodri, estrella de la selección española y del Manchester City, desató la polémica el lunes por la noche al cantar ‘Gibraltar es español’ en las celebraciones de la victoria de la Eurocopa 2024 en Madrid. Mientras miles de aficionados observaban al equipo en el escenario en el centro de Madrid, el centrocampista cogió un micrófono y comenzó a reclamar el territorio británico de ultramar para España, añadiendo un toque de controversia política a una ocasión por lo demás alegre».

«A pesar de ser un territorio británico de ultramar, Gibraltar lleva mucho tiempo siendo reclamado por algunos españoles que cuestionan los términos del Tratado de Utrecht de 1713, por el que España cedió el territorio a Gran Bretaña. Se produce en un momento en que Reino Unido y España intentan llegar a un acuerdo sobre Gibraltar tras el Brexit, después de meses de conversaciones estancadas», informa el diario, que puso el acento en Lamine Yamal, la precoz estrella del FC Barcelona que brilló en la Eurocopa con su gol en semifinales frente a Francia, la gran favorita para levantar el título: «Lamine Yamal, el niño prodigio español de 17 años, bailó en el escenario y en el autobús del equipo. Según la prensa española, Yamal fue objeto de algunos cánticos racistas por parte de sus seguidores, que le gritaron ‘Yamal come cerdo’. El padre de Yamal es marroquí y su madre de Guinea Ecuatorial».

El Daily Mail titula así: «Las autoridades gibraltareñas critican a Rodri, del Manchester City, por cantar una ‘rancia’ canción antibritánica en la que afirma que el Peñón ‘es español’ durante las celebraciones de la Eurocopa 2024, mientras el jugador se ríe de un compañero que le señala ‘¡juegas en Inglaterra!’».

El tabloide asegura que los comentarios del combinado español «han sido recibidos con una amplia reacción en un momento de tensión política sobre el futuro del territorio», y cita las declaraciones del exministro de Defensa Mark Francois. «Puede que España haya ganado legítimamente la Copa, pero no ha ganado el Peñón», declaró el diputado tory. «Gibraltar sigue siendo británico, por un antiguo tratado internacional, y lo seguirá siendo mientras su pueblo así lo desee. Un partido de fútbol, incluso una final europea, no cambia eso».